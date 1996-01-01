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На авторынке "Зеленый угол" - уныние и скука

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ноябре 2008-го Владивосток накрыла первая волна акций протеста автомобилистов, связанная с повышением пошлин на ввоз автомобилей и новыми попытками правительства запретить правый руль. Тогда у многих еще была надежда на "доброго царя", и люди, собравшиеся на площади, заполняли подписные листы под обращением к президенту с просьбой пересмотреть решение по пошлинам.

Как сообщил редакции "ЗР" Дмитрий ПЕНЯЗЬ, председатель общества защиты автомобилистов Приморья, по инициативе которого собирались подписи, ответы на то обращение были получены. В них казенным бюрократическим языком говорилось о необходимости развития отечественного автопрома и напоминалось, что вопросы таможенного регулирования лежат в компетенции правительства, дескать, не президентское это дело.

После 22 ноября были 14 декабря и 22 декабря, и много других выступлений на одну и ту же тему с одним и тем же результатом. Приговор, вынесенный Москвой дальневосточному авторынку, остался в силе и обжалованию не подлежал.

Прошел год. Что изменилось? Каков результат затеянных Москвой "реформ"? Об этом мы спросили участников рынка, как принимавших непосредственное участие в прошлогодних событиях, так и, в силу разных причин, оставшихся от них в стороне.

"Изменилось многое, - считает Дмитрий Пенязь. - Развалена годами создававшаяся логистическая инфраструктура, регион лишился десятков тысяч рабочих мест, таможенные сборы упали с 30 млрд до 7 млрд руб. Приморье покидает наиболее активная часть населения. Люди уезжают за границу или в европейскую часть России. Прошлогодние прогнозы оправдываются. Обо всем этом мы говорили и пытались донести до правительства. Но нас не слышат. Когда недовольство проявляет население Москвы, как это было на примере с транспортным налогом, тогда решения принимаются быстро, а Владивосток далеко, и наш голос практически ничего не решает".

Таможенные брокеры также были вынуждены искать новые направления работы. "Конечно, автомобили для нашей компании "Веросса" были главным направлением и основной специализацией, и с падением рынка объемы сократились в 10 раз, - продолжает Дмитрий Пенязь. - Но компания по-прежнему работает, хотя также в 10 раз пришлось сократить и персонал. Развиваем другие направления, например, строительство. Здесь пока дела идут лучше, благодаря подготовке к саммиту АТЭС в отрасли сохраняется государственное финансирование".

Что же касается ситуации в целом на авторынке, то, например, на некогда крупнейшем в восточной России авторынке "Зеленый угол" вместо былого кипения жизни сегодня царят уныние и скука. Свернули работу некоторые автомагазины, из четырех нотариальных контор осталось две. Раза в три сократилось количество машин, а выставленные на продажу авто свежего привоза не радуют приезжих покупателей своей ценой.

Продавцы "Зеленого угла" в значительном сокращении спроса винят не только пошлины, из-за которых взлетели цены, но и наложившийся на это событие финансовый кризис.

- Пошлины поднимают не в первый раз, - говорит старожил "Зеленки" Константин ФИГУРОВ, - и просадки в продажах после таких повышений были всегда. Потом народ приспосабливался, и рынок не только восстанавливался, но даже рос. Сейчас помимо пошлин большую роль играют недостаток денег и сложности с кредитованием. Покупателей меньше, и они экономят на всем. Иной раз даже на оформлении. На прошлой неделе, к примеру, приезжали люди откуда-то из Сибири, взяли свежую Toyota Allion за $20 тыс. по обыкновенной доверенности, как десять лет назад".

По словам Константина Фигурова, за последний год с рынка ушло достаточно много продавцов. Остались в основном ветераны, у кого стаж "Зеленого угла" 10 - 15 лет. "Судя по всему, работать нам здесь осталось недолго. На следующий год вступает в силу техрегламент, ввоз праворульных автомобилей, вероятнее всего, закроют. Чем заниматься после этого, пока неизвестно. На открытие какого-то другого бизнеса средств, честно говоря, маловато, поэтому думать о том, что будет, пока не хочется", - говорит дилер.

В качестве запасного варианта для применения своих наработанных связей с Японией многие деятели авторынка рассматривают поставки других товаров из Страны восходящего солнца. В магазинах Владивостока и других приморских городов за последнее время заметно вырос ассортимент пищевых продуктов, бытовой химии, посуды из Японии. Появляются и эксклюзивные товары, ранее представленные только на внутреннем японском рынке, например, знаменитые "говорящие унитазы" или электронные собачки AIBO. Автодилеры ищут новые возможности приложения своих сил.

- Будем поставлять сантехническую электронику, - говорит Юрий ТАРАСОВ, бывший поставщик машин на "Зеленый угол", - надеюсь, пошлины на нее в ближайшее время не повысят, и что-то можно будет заработать. Никто из российских олигархов этой темой, слава богу, не занимается, топтать дорожку в Кремль некому. Сейчас распродам остатки машин, ввезенных до повышения пошлин, и переключусь на бытовую технику.

Год назад у Юрия была своя стоянка в портовой Ниигате, теперь там заправляют пакистанцы. Поток иномарок они направили на страны Африки и Ближний Восток. Там по-прежнему хорошо покупают надежные и недорогие "японки" и не спешат возводить на их пути торговые барьеры. На российском рынке подержанных импортных автомобилей, как массовом явлении, можно ставить крест, считает большинство автодилеров.

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