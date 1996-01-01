Техосмотр "коммерческим" быть не может

В Приморское УФАС России поступило несколько жалоб от автовладельцев по поводу так называемых "коммерческих" техосмотров, проводимых на территории пунктов технического осмотра, принадлежащих предпринимателям.

В ходе рассмотрения этих обращений Приморским УФАС России из Управления ГИБДД по Приморскому краю получено разъяснение относительно стоимости прохождения технического осмотра на территории края.

Из разъяснения следует, что стоимость прохождения государственного технического осмотра на указанных пунктах не может отличаться от стоимости государственного технического осмотра, проводимого на территории ГИБДД, и состоит из оплаты за проверку технического состояния с использованием средств технического диагностирования (450 руб. для легкового автомобиля с бензиновым двигателем) и государственной пошлины за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра (30 руб.).

Из письма Управления ГИБДД по Приморскому краю также следует, что взимание каких-либо иных сборов и платежей при прохождении технического осмотра на территории Приморского края законодательством не предусмотрено. Поэтому Приморское УФАС России полагает, что при условии проверки технического состояния с использованием средств технического диагностирования и оплаты этой проверки, а также оплаты государственной пошлины за выдачу талона о прохождении государственного технического осмотра, владельцы транспортных средств имеют право пройти государственный технический осмотр как на станциях государственного технического осмотра, так и на пунктах технического осмотра без уплаты каких-либо дополнительных платежей.

Приморское УФАС полагает, что при этом владельцы транспортных средств не обязаны получать и соответственно оплачивать какие-либо дополнительные услуги.