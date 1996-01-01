Зарегистрировать машину через Интернет

В ближайшие годы очереди у пунктов техосмотра и регистрации автомобилей могут существенно сократиться. Премьер-министр Владимир ПУТИН утвердил план перехода федеральных органов исполнительной власти на предоставление государственных услуг в электронном виде, сообщает Cnews. С декабря 2012 г. через Интернет можно будет зарегистрировать автомобиль, получить сведения о штрафах в ГИБДД, сдать документы для прохождения техосмотра по электронной почте - с декабря 2014 г.