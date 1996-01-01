"Патриоты" добрались до Владивостока

Уникальный проект путешествия на отечественных автомобилях от западной границы России до ее восточной окраины успешно завершился 17 ноября. Четыре собранные в России автомобиля, пожалуй, впервые в истории преодолели просторы самой большой в мире страны, оставив позади 18 крупных городов и более 11 тыс. км. До сих пор этот путь, правда, в обратном направлении, преодолевали лишь бэушные "японки", которые десятками тысяч перегоняли на перепродажу до повышения таможенных сборов дальневосточники.

Автопробег организовали члены "Единой России" в рамках партийного проекта "Историческая память". Возглавил экспедицию депутат Госдумы Роберт ШЛЕГЕЛЬ. Четыре экипажа на двух автомобилях УАЗ "Патриот", одном УАЗ "Пикап" и микроавтобусе "Фиат Дукато" российской сборки отправились 14 октября из Санкт-Петербурга под девизом "Великий путь российской цивилизации".

- Я давно хотел проехать всю страну. И теперь это желание исполнилось. Неожиданно для меня самого, - признался Роберт Шлегель. - Впервые так долго ехал на отечественном автомобиле. До сих пор водил лишь "японки" и немецкие машины. Меня пугали перед поездкой, что для каждой части тела в уазике найдется своя дырочка. Но должен сказать, что и по комфорту, и по рабочим качествам автомобиль оказался вполне достойным.

Спонсором автопробега выступила компания "Соллерс", которая и предоставила производимые ее заводами автомобили. Финиш организаторы приурочили к открытию учебного центра на строящемся автозаводе компании во Владивостоке, где будут собираться автомобили марки SsangYong, Isuzu и Fiat, модель Ducato".

- Мы убедились в том, что проехать из одного конца России в другой может любой житель России, имеющий легковой автомобиль. Качество дорог вполне позволяет, - сообщил Роберт Шлегель.

По его словам, самые плохие дороги оказались в Тверской области и Красноярском крае. Больше всего путешественники опасались участка Чита - Благовещенск.

- Нам про него такие страсти рассказывали, ужас. Закупили большой запас еды, топоры и бензопилу на случай, если придется ночевать в лесу. 1800 км мы планировали преодолеть дня за четыре. Но управились за двое суток. И дай бог, чтобы по всей России были такие дороги, скажу я вам. Конечно, некоторые участки еще только строятся, но уже сейчас видно, что трасса будет хорошая, - сообщил один из участников автопробега. - Хотя именно там один из наших уазиков пробил колесо. Но это мелочи.

Вчера, 18 ноября, участники экспедиции вылетели в Петербург для участия в работе XI съезда партии "Единая Россия". Автомобили останутся в Приморье.