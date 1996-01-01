Каждый пятый погибший - на совести дорог

Всего по причине "неудовлетворительного состояния дорог" в Приморском крае за 10 месяцев 2009 г. произошло 500 аварий и погибли 76 человек.

На прошлой неделе произошло событие, которое стало если не сенсацией, то потянуло на знаковый момент в системе взаимоотношений ГАИ и рядового моторизованного народонаселения.

Впервые за много лет Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД РФ посредством всемирной паутины представил на суд общественности итоговую аварийность по стране за 10 месяцев 2009 г.

Случайное совпадение

Надо сказать, что итоги и раньше озвучивались, но только в той ее части, где речь шла о годовых итогах в очень ограниченном формате. Информация об аварийности редко когда выходила за рамки общего количества ДТП, погибших и раненых.

Как мы знаем, и этого вполне достаточно, чтобы прийти в тихий ужас и согласиться с президентом: на дорогах страны идет настоящая война, цена которой - более 30 тыс. погибших ежегодно. Можно сказать, пользуясь военной терминологией, что каждый год в этой битве страна теряла по две общевойсковых дивизий штата военного времени.

В последних 10-месячных итогах появилась возможность не только посмотреть, где, как и сколько происходит аварий и каковы их последствия, но и сравнить между собой регионы. Если пойти еще дальше, можно сделать вывод, насколько безопасен в эксплуатации тот же пресловутый "правый руль", степень убогости дорожного полотна, какова общая доля вины пешеходов, где техосмотр покупают, а где его проводят с "пристрастием" и т.д.

Все это хорошо, и шаг ДОБДД ну просто тянет на героизм, если бы не одна тонкость. Полная статистика вынырнула из недр официального сайта департамента в тот момент, когда началось не просто снижение аварийности, а системное от месяца к месяцу улучшение показателей. Если бы не "убийственный" август, запомнившийся целой чередой нелепых аварий на федеральных трассах с десятками погибших, картина была бы еще более радужной.

Еще одна деталь: снижение аварийности очевиднее по тем пунктам правил, за нарушение которых буквально за последние год-два была ужесточена мера ответственности! Например, стали без разговоров лишать права управления АМТС за вождение в нетрезвом состоянии, пожалуйста, снижение аварий, совершенных этой категорией, по стране на 10%, в Приморском крае - почти на 15!

И последний нюанс, который к нам мало имеет отношение, а авторство приписывают московским слухмейкерам: начальнику ДОБДД генералу Виктору КИРЬЯНОВУ снижение аварийности нужно было как воздух, в противном случае, судачат, - почетная отставка и т.д.

Пристрастные цифры

Но вернемся к цифрам, а они не могут не радовать. Снижение общего количества аварий (-6,6%), и, что не может не вселять оптимизм, по количеству погибших в ДТП падение просто громадное - 12,5%. Оговоримся, это сравнительная статистика за 10 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За указанный период на дорогах страны в 167 989 авариях погибли почти 21,5 тыс. человек и 212 тыс. получили травмы. Также весьма значительно сократилась детская смертность на дорогах (-16,2%).

На фоне российских аварийных показателей Приморский край и в целом ДФО выглядят неплохо. В Приморье почти на 300 происшествий было зарегистрировано меньше, чем в прошлом году, а с ними погибших и раненых участников движения. Всего за 10 месяцев на дорогах Приморья в 3463 происшествиях (-8,2%) погибли 371 (-14,5%) и получили травмы 4490 (-7,9%) человек.

Однако есть сравнительные позиции, по которым отмечен рост. В Приморье больше стало ДТП с особо тяжкими последствиями, когда в одном ДТП гибнут три и более человек.

Также в "плюсе" количество юридических лиц, нарушающих ПДД. Кроме того, возросла аварийность из-за эксплуатации технически неисправных транспортных средств, что для Приморского края не свойственно.

Как считают в управление ГИБДД УВД по Приморскому краю, снижение аварийных показателей, в особенности по погибшим и травмированным участникам движения, - это результат работы поправок в административном законе, ужесточившем ответственность за нарушение ПДД.

Раз уж мы заикнулись о сравнительных характеристиках и о том месте, какое занимают на аварийной карте страны Приморский край и ДФО с его "праворульной" автомобильной составляющей, то представленная статистика выбивает всю почву из-под ног адептов нового техрегламента, предлагавших запретить правое расположение руля, ввиду его высокой аварийной опасности.

Несмотря на то, что в Приморском крае "относительная аварийность" (количество ДТП на 10 тыс. АМТС) выше среднероссийского показателя (50 против 41), на дорогах Приморья в этом году было безопаснее, нежели в таких исконно "леворуких" регионах, как республиках Северного Кавказа, Татарстане, Ленинградской и Новгородской областях и т.д. Что, кстати, подтверждает и другой относительный показатель - "количество пострадавших на 100 тыс. жителей". По этому показателю мы не впереди России всей, но и далеко не самые плохие: 123 пострадавших против 164 в среднем по стране.

И последний статистический штрих, подчеркивающий состояние дорожной и околодорожной инфраструктуры страны в целом и регионов в отдельности - "ДТП и пострадавшие из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог". Практически каждое шестое происшествие и каждый пятый погибший приморец - на совести дорог и тех, кто обязан их строить и содержать. Всего по причине "неудовлетворительного состояния" в крае произошло без малого 500 аварий и погибли 76 чел. Для сравнения в соседнем Хабаровском крае 323 аварии и 31 погибший. Как говорится, почувствуйте разницу, и год еще не закончился…

(Более подробно ознакомиться со статистикой можно на официальном сайте ДОБДД РФ www.gibdd.ru и ГИБДД УВД ПК www.gai25.ru)