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Обновление автопарка начнется с запада
Правительство РФ по примеру других развитых стран будет стимулировать сбыт производимых на территории России автомобилей путем выдачи денежных сертификатов на их покупку. Правда, на дальневосточников программа не распространяется.
Речь идет об утилизации подержанных автомобилей старше 10 лет, причем как российского производства, так и иномарок, сообщил министр промышленности и торговли Виктор ХРИСТЕНКО. На программу в следующем году планируется потратить около 10 млрд руб. Автолюбители, у которых машина находится в собственности не менее года, смогут сдать ее на утилизацию, получив взамен сертификат на 50 тыс. руб. Далее эта сумма будет засчитана в качестве первого взноса при покупке нового автомобиля.
ДосьеВ европейских странах, где действуют аналогичные программы по стимулированию утилизации старых автомобилей, выплаты составляют в среднем около 1 тыс. 860 евро. В настоящее время программы стимулирования спроса действуют в 13 странах Европы. Размер бонусов в разных странах колеблется в диапазоне от 675 до 6 тыс. 500 евро. Наиболее распространенным является диапазон от 1 тыс. до 2 тыс. 500 евро. Бюджеты программ сильно различаются по странам и зависят от размеров рынка и парка, требующего замены. В ряде стран введены ограничения на количество транспортных средств, которые могут попасть под данные программы.
Виктор Христенко уверяет, что с использованием таких сертификатов можно будет приобрести как российские автомобили, так и иномарки, собранные в режиме промышленной сборки на территории РФ. Применительно к Дальнему Востоку речь может идти о будущих автомобилях компании Sollers - внедорожниках Ssang Yong и грузовиках Isuzu. Насколько актуально данное предложение для Приморья?
"Я не думаю, что сдача японских иномарок в утиль примет у нас массовый характер, - считает Игорь ДЕГТЯРЕВ, бывший независимый автоимпортер, после повышения пошлин оставшийся не у дел. - Единичные случаи, да, возможны. Подобная схема может сработать, например, для разбитой в хлам машины, рыночная цена которой упадет ниже этих самых 50 тыс. руб. В других случаях обмен маловероятен. У владельца древнего утиля, реально просящегося на свалку, вряд ли найдется сумма доплаты на новое авто, да и кредит ему, скорее всего, не дадут. А нормальную ухоженную японскую "десятилетку" едва ли станут менять на кота в мешке".
Любопытным показателем, на наш взгляд, является определенный правительством возраст автомобиля, пригодного к утилизации - 10 лет. На сегодня это машины до 1999 г. выпуска, а в следующем году будут 2000 г.
О недостаточном для региона интересе к этому проекту сообщил полпред президента Виктор ИШАЕВ, который заявил, что сумма компенсации для Дальнего Востока должна составлять не менее 90 тыс. руб. С полпредом согласны и многие представители дальневосточного автобизнеса, считающие, что в противном случае затея провалится.
Впрочем, дальневосточникам пока еще рано готовить японское железо к сдаче в металлолом. Программа утилизации рассчитана на выкуп и уничтожение около 200 тыс. автомобилей. А главными кандидатами на свалку в правительстве считают древние "Жигули" и "Волги" российского и советского производства. Отсюда и география первого этапа реализации программы. В качестве площадок для эксперимента рассматриваются в первую очередь Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Самара и Нижний Новгород.
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