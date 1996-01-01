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GM передумала продавать Opel
Правление компании General Motors проголосовало за отмену продажи Opel. Совет директоров в Детройте решил, что кризис проходит, а значит, концерн сможет выбраться из ситуации.
"Из-за улучшающейся ситуации на рынке на протяжении последних нескольких месяцев и важности активов Opel/Vauxhall для глобальной стратегии компании", - сформулировали 13 директоров свое решение.
Компания заявила, что у нее есть план, как реструктуризировать свои активы и завоевать расположение европейцев. Решение директоров ставит компанию в сложное положение - теперь GM должна будет теперь вернуть немецкий заем за 1,5 миллиарда евро к концу ноября.
С мая компания вела переговоры по продаже немецкого автогиганта. Покупателями выступил консорциум Magna - Сбербанк - группа "ГАЗ". За продажу Opel выступала и канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ. В случае, если бы сделка состоялась, РФ получила бы право использовать на своей территории все технологии Opel. В августе в гонку включился инвестфонд RHJ, который также хотел приобрести Opel.
Ходили упорные слухи о том, что руководство GM, которое только что провело автогигант через процедуру банкротства, склоняется к продаже своего детища новому покупателю, однако консорциум не без поддержки Меркель оставался ключевой фигурой. 10 сентября было подписано предварительное соглашение, по которому 55% акций переходило "Магне", Сбербанку и группе "ГАЗ".
В конце концов, GM заявила, что вообще передумала продавать Opel. Партнерам пришлось сделать хорошую мину при плохой игре, передает агентство "Франс Пресс".
"Мы продолжим поддерживать Opel и GM в решении их проблем и благодарим всех, кто поддерживал процесс реструктурирования Opel", - сказал Зигфрид ВОЛЬФ, один из гендиректоров Magna.
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