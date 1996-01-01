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Прямое возмещение убытков по полису теперь для всех автовладельцев
Все автовладельцы могут с 1 ноября обращаться за выплатой по ОСАГО в свою страховую компанию, а не в компанию виновника дорожно-транспортного происшествия, как было ранее, что значительно упростит и облегчит получение страховки.
Как сообщило агентство ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, это новшество предусмотрено изменениями в соглашении о прямом возмещении убытков, утвержденными на заседании президиума РСА 8 октября. Соглашение является основным документом, на основании которого страховщики работают в системе прямого возмещения убытков в ОСАГО.
Вообще-то, система прямого возмещения убытков (ПВУ) формально вступила в действие с 1 марта 2009 г. Но пока через систему ПВУ регулируется менее 1% страховых случаев, и с 1 марта по 20 октября страховщики выплатили напрямую 307,6 млн руб. Во-первых, ПВУ можно воспользоваться, если в аварию попало то
лько два автомобиля, у обоих водителей есть полис ОСАГО, а вред в результате ДТП причинен только имуществу, то есть люди не пострадали. Во-вторых, страховщики ограничили действие ПВУ только владельцами страховых полисов ОСАГО, выданных после 1 марта 2009 г. Автовладельцы с более ранними полисами ОСАГО должны были обращаться за выплатой только в страховую компанию виновника ДТП.
Введение системы ПВУ потребовало внести поправки как в закон об ОСАГО, так и в Налоговый кодекс. Однако поправки в Налоговый кодекс до сих пор не приняты Госдумой. Без принятия поправок у страховщиков по итогам года возникнут проблемы с налогообложением. Дело в том, что они выплачивают клиентам реальный ущерб в рамках ПВУ (до 120 тыс. руб.), а получают со страховщика-виновника ДТП в рамках ПВУ фиксированную сумму, которая зависит от территории и приравнена к среднему убытку.
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