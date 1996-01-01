"Амур" - что Транссиб

На прошлой неделе стало известно, что проверкой финансирования трассы "Чита-Хабаровск" занялась Генеральная прокуратура. "Думаю, в ноябре-декабре этого года проверка будет завершена, и тогда мы увидим соответствие не только правильности расходования финансовых средств, но и качества проведенных дорожных работ", - прокомментировал Виктор ИШАЕВ в интервью ИТА "Губерния".

По плану трасса "Амур" должна была быть сдана в 2009 г., но не все получается, отметил полпред. По его мнению, на это есть как объективные, так и субъективные причины. Поэтому срок сдачи перенесен на 2010 г., но главное - это финансирование на следующий год, сумма которого составляет порядка 10 млрд руб.

В этом году запланированные работы будут выполнены, "тело" дороги фактически сформировано полностью, не сдано порядка 50 км. Больше половины дороги уже покрыто первым и вторым слоем асфальта, но чтобы сдать дорогу, необходим окончательный - третий - слой. Протяженность трассы "Чита - Хабаровск" достаточно большая 2011 км, дорога строится фактически с 1980-го года. Те участки, которые были построены за 30 лет, сегодня уже находятся в плохом состоянии, хотя они и слабо эксплуатировались. Сейчас речь идет о приведении в нормативное состояние всей дороги, то есть это еще плюс 200 км.

"Учитывая, что экономика России находится в крайне сложном положении, это очень существенная сумма, и получить ее будет не так просто, - признался Виктор Ишаев. - Тем не менее Минтранс этим вопросом озабочен и активно его решает на уровне правительства России". Полпред уверен, что положительное решение по вопросу финансирования строительства дороги на следующий год будет принято.