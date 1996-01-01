Водители-варяги - причина ДТП

Водители Владивостока и окрестностей давно подметили аварийную тенденцию, где в роли одного из участников ДТП выступает тяжелая техника, занятая на стройках АТЭС.

По имеющейся информации, в половине аварий, где фигурирует такой транспорт, виновными могут быть названы водители большегрузов. Нанятые в западных регионах страны водители, имеющие профессиональные категории "С" и "Е", попросту не знают особенностей владивостокского рельефа. Кроме того, ими абсолютно не берутся в расчет условия почти горного движения, и подчас они ведут себя на наших дорогах как слоны в посудной лавке. Не поэтому ли в недрах ГИБДД все отчетливее проговаривается идея проведения с водителями самого передового фронта ликбеза по теме. А может быть, стоит привлечь на стройки АТЭС местных профессиональных водителей с грузовыми категориями? Дешевле обойдется и порядка на дорогах будет больше.

Рубрика "Ходят слухи, что…"