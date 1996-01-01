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В автобусах начали объявлять остановки
Транспортные компании Владивостока вняли настоятельным рекомендациям управления транспорта администрации города и приступили к установке автоматической громкой связи в автобусах. Теперь в маршрутах N 23,41,49,59,60,81 пассажирам объявляют остановки приятным женским голосом.
По словам начальника отдела по обеспечению безопасности дорожного движения управления транспорта г.Владивостока Виктории Астановой, автоматической громкой связью свои автобусы уже оборудовали ООО "Райнер", ООО "Владивостокская автотранспортная компания", ООО "Этикет ДВ" и ООО "ДВ автобизнес". "Предписания получили все пассажирские транспортные компании, их на сегодняшний день 21. Однако компаниям, обслуживающим направления с преимущественным использованием микроавтобусов выполнить наши рекомендации сложнее, - комментирует нововведение Виктория Астанова. - Кроме того, установка оборудования требует финансовых затрат, потому большая часть компаний медлит с модернизаций. Тем не менее своих требований мы не меняем, в отношении нарушителей будут составляться протоколы об административном нарушении. В дальнейшем число протоколов будет влиять на продление лицензии на право осуществления пассажирских автотранспортных перевозок во Владивостоке".
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