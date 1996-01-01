А вы "переобули" свои автомобили?

В предстоящие выходные дни на территории Приморского края ожидается понижение температуры, выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега. Если вы заранее не подготовили свой автомобиль к эксплуатации в холодное время года и не поменяли летнюю резину - постарайтесь воздержаться от поездок на личном транспорте.

Как показывает практика, с наступлением холодов и при первом гололеде на дорогах резко увеличивается количество аварий, большая часть из которых происходят по причине халатности автовладельцев, не сменивших вовремя летнюю резину на зимнюю или всесезонную. По прогнозам синоптиков, в ночные часы с субботы на воскресенье на территории края, Владивостока - в частности, ожидается понижение температуры до минус двух градусов, в связи с чем возможно обледенение проезжей части и создание сложной дорожной обстановки. Наиболее опасными в таких условиях становятся съезды с мостов, проезды через перекрестки, а также движение по открытым, наиболее проветриваемым участкам дорог. Уважаемые водители, во избежание серьезных аварий убедительно просим вас "переобуть" свои автомобили с летней резины на зимнюю! Если вы все же не успеете подготовить свой автомобиль к зимним условиям вождения - воздержитесь от выезда на личной автомашине и воспользуйтесь общественным транспортом.