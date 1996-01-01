Японцы создают "Тойоту" специально для России

Компания Toyota вместе с дочерней Daihatsu разрабатывает новый легковой автомобиль ценой ниже $10 000 - специально для перспективных рынков России, Бразилии, Индии и Китая. Об этом пишет газета "Ведомости". Автомобиль будет иметь модификации с учетом особенностей конкретной страны и поступит в продажу в начале 2010-х гг. С целью снижения себестоимости автомобили предполагается производить в Индонезии на уже существующем заводе Daihatsu. Проект находится в стадии активных переговоров с поставщиками комплектующих; их цены предполагается снизить на 30% по сравнению с нынешним уровнем. В январе-июне нынешнего года объем продаж новых автомобилей в странах БРИК впервые превысил показатели Японии и США вместе взятых. Новая модель Toyota будет дороже малолитражек для этого рынка, анонсированных Hyundai и Ford, а также Tata Nano ценой $2 000. Японская корпорация намерена компенсировать такой недостаток за счет высокого качества и технической оснащенности своего автомобиля.