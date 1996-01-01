Дороги не только для Владивостока

С начала года в Приморье построили 21 километр новых дорог на участках трасс "Уссурийск-Пограничный-Госграница", "Раздольное-Хасан", и "Комарово-Заповедное". Это даже больше, чем за весь прошлый год. Как сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края, всего в 2009 году будет сдано в эксплуатацию 27,5 километра новых дорог. В прошлом году в рамках краевой целевой программы "Дороги края" было построено 20 километров дорог.