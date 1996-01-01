Рост авторынка в России начнется в 2010 г.

Минпромторг прогнозирует, что рост российского авторынка начнется со второй половины 2010 г., сообщил министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО журналистам в Госдуме. По его словам, на прошлой неделе Минпромторг совместно с Минэкономразвития провели первое заседание рабочей группы по формированию посткризисного облика российской автомобильной промышленности. "Первые предложения будут готовы в течение месяца", - отметил Христенко.