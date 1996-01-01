Новые лежачие полицейские появились во Владивостоке

В краевом центре появится около 100 "правильных" искусственных неровностей на улицах. За минувшую неделю на дорогах города установлены первые "лежачие полицейские" нового поколения.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе мэрии, оборудованные специальными светоотражающими полосками, которые хорошо видны ночью при свете фар, они соответствуют всем современным техническим стандартам, чтобы заставить водителей сбросить скорость. При этом, будучи изготовленными из мягких полимерных материалов, они щадяще действуют на ходовую часть автомобиля. Новые "лежачие полицейские" появились вблизи образовательных учреждений. Теперь автомобилистам придется сбавить скорость на ул.Овчинникова, 2 (возле школы № 38), на ул. Ильичева, 3а (возле детского сада № 134); на ул. Гамарника, 12, где неподалеку также расположены школа и детский сад, а также на улицах Горной, 33 и Каплунова.