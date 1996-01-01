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На трассе в аэропорт Владивостока будет 18 надземных переходов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Участок трассы в пригороде Владивостока у Санаторной стал предметом особого внимания главы Минрегионразвития Виктора БАСАРГИНА. И не только потому, что здесь идет реконструкция дороги.

Жители пригорода пожаловались самому Президенту РФ после трагедии, случившейся здесь летом. Директор ФГУ ДСД "Владивосток" Александр АФАНАСЬЕВ доложил министру, что работы на объекте начались 2 октября, генеральный подрядчик - "Примавтодор". Завершение реконструкции запланировано на 2011 год. Работы ведутся круглосуточно. В итоге реконструкции автодороги появится 6 полос движения. Принят комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения. Так, на участке от аэропорта до Санаторной будет построено 18 надземных пешеходных переходов, 6 развязок и несколько светофоров. Первый надземный переход уже строится в районе станции Плодово-ягодное.

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