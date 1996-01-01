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Гибридное будущее, или Что нас ждет на автосалоне Tokyo Motor Show 2009
С 24 октября по 4 ноября 2009 года в столице Японии пройдет традиционный ежегодный автосалон Tokyo Motor Show. Несмотря на сложности, испытываемые сегодня всем мировым автопромом, производители из Страны восходящего солнца продолжают работать над новыми моделями автомобилей. Что же на сей раз готовят к показу неутомимые японцы? Завесу секретности приоткрыл сайт Drom.ru.
Гибрид от Mitsubishi
Компания Mitsubishi собирается представить концептуальный проект гибридного внедорожника PX-MiEV. Этот автомобиль укомплектован гибридной системой, батарею которой можно подзаряжать от домашней сети электропитания, и новейшей системой полного привода S-AWC.
Два электромотора мощностью в 60 кВт (80 л.с.) передают 200 Нм крутящего момента на переднюю и заднюю оси. Основной бензиновый двигатель объемом 1,6 способен развивать 116 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Mitsubishi заявляет о том, что расход топлива этого автомобиля составит не более 2 литров на 100 километров! Вот они - мечты инженеров и кошмары нефтяников!
Mitsubishi PX-MiEV - немаленький автомобиль. В длину машина составляет 4,5 метра, в ширину - 1,8 метра, в высоту - 1,66 метра.
Водородная бомба Suzuki
Главной темой бренда на выставке станут "маленькие машины для большого будущего". На одном стенде Suzuki представит машины, мотоциклы, велосипеды с мотором и другие транспортные средства. Сильной стороной Suzuki в Японии являются кей-кары (компактные автомобили с двигателями объемом 660 куб. см), так что центральным экспонатом у марки станет концепт нового поколения модели Alto. Выставочный экспонат покажет, чего достигла мысль инженеров и проектировщиков при создании удобного интерьера в небольшой машине.
Экологические достижения Suzuki будут представлены в двух моделях: гибриде Swift с возможностью подзарядки и водородомобиле SX4.
Suzuki Swift Plug-in Hybrid - необычный гибрид. Главной силовой установкой у него является электромотор - именно он, получая энергию от батареи, приводит машину в движение. Подзарядка аккумуляторов может производиться от сети домашнего электропитания или от генератора, работающего от бензинового двигателя. При этом бензиновый двигатель, схожий по характеристикам с силовыми установками кей-каров, работает только с генератором, то есть в силовую передачу машины не входит.
Модель Suzuki SX4-FCV нельзя назвать полноценным детищем японской компании, ведь силовая установка для нее разработана дружественным концерном General Motors, а Suzuki предоставила только базовую модель и бак для хранения водорода. В будущем Suzuki собирается начать реализацию такой машины.
К автомобильному сектору Suzuki также относит кресло-каталку MIO, работающую на метаноловых топливных элементах, остальную же часть выставки займут мотоциклы и мотороллеры.
Toyota обновляет ряды
Ну, а работающая в гибридном секторе уже много лет Toyota готовит к продажам новый гибридный седан (на фото - Lexus HS250h). На Токийском автосалоне будет официально представлен Toyota Sai, младший брат гибрида Lexus HS250h.
Toyota Sai - полноценный седан с фирменной гибридной силовой установкой компании Toyota, спроектированный на базе автомобиля Lexus HS250h. Предполагается, что седан получит двигатель объемом 2,4 литра мощностью в 147 л.с., электромотор даст еще около 40 л.с.
Для сравнения гибридный хэтчбек Toyota Prius и его двигатель 1,8 способны развивать только 99 л.с. Продажи Toyota Sai начнутся в Японии ноябре 2009 года. Цена автомобиля пока неизвестна.
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