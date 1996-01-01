Sollers покажет автомобили, которые планирует производить во Владивостоке

Компания Sollers, реализующая проект организации первого автомобильного завода на Дальнем Востоке, представит линейку автомобилей, планируемых к производству во Владивостоке, на XVI специализированной выставке "Транспорт", которая пройдет с 6 по 8 октября.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе компании, экспозиция включает в себя внедорожники SsangYong Rexton и Kyron, три модели грузовиков ISUZU - среднетоннажный грузовик NQR75 грузоподъемностью 5 т и тяжелые грузовики CYZ, предназначенные для строительных нужд. Кроме того, на выставке будут показаны три модификации легких коммерческих автомобилей FIAT Ducato - автомобиль скорой медицинской помощи класса С (реанимобиль), автомобиль для маршрутных пассажирских перевозок вместимостью 18 мест и автомобиль аварийных служб, предназначенный для эксплуатации в сфере ЖКХ.

Помимо представления модельного ряда Sollers также проведет общую презентацию проекта компании по организации автомобильного производства в Приморском крае, которая состоится 7 октября в рамках деловой программы выставки.

Участие в выставке "Транспорт" во Владивостоке станет первым официальным показом автомобилей Sollers, которые планируется запустить в производство в Приморье уже в конце текущего года.

"Мы надеемся, что посетители выставки убедятся в том, что запланированная к выпуску продуктовая линейка Sollers представляет современные и конкурентоспособные модели известных мировых брендов, которые позволят удовлетворить потребности региона как в коммерческой технике, так и в автомобилях для личной эксплуатации", - заявил генеральный директор Sollers Вадим ШВЕЦОВ.