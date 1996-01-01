2 октября переезд на Чуркине будет закрыт

Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает: "2 октября, с 10 до 15 часов, в связи с производством работ по ремонту межрельсового настила на железнодорожном переезде станции "Мыс Чуркин" (между остановками автотранспорта "Мельзавод" и "Пески"), будет закрыто движение автомобильного транспорта.

Водителям приносят извинения за временное неудобство.