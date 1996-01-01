Sollers не исключает прихода во Владивосток других автопроизводителей

На прошлой неделе ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" (дочерняя компания Sollers) получило первый транш кредита от Внешэкономбанка на реализацию проекта по созданию автомобильного производства во Владивостоке и начиная с этой недели запустило основные строительно-монтажные работы.

Что касается планируемой к производству продуктовой линейки, то это, как уже сообщал "ЗР", будут внедорожники SsangYong, грузовые автомобили Isuzu и легкие коммерческие автомобили и микроавтобусы Fiat Ducato.

"В перспективе мы считаем, что те современные производственные мощности и та инфраструктура, которую мы создадим во Владивостоке, действительно могут быть интересны и другим азиатским (прежде всего японским автопроизводителям), не имеющим своих собственных производственных активов в России. Поэтому мы рассчитываем, что в будущем мы сможем привлечь к производству во Владивостоке новых партнеров, но эти договоренности смогут состояться только после того, как автозавод "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" начнет работать на полную мощность", - сообщила "ЗР" директор по связям с общественностью и государственными структурами Sollers Зоя КАИКА.

В дальнейшем "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" планирует локализацию своего производства, в связи с чем в Приморье появится целый ряд сопутствующих предприятий, в том числе по производству сидений и других комплектующих.