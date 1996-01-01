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Sollers не исключает прихода во Владивосток других автопроизводителей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" (дочерняя компания Sollers) получило первый транш кредита от Внешэкономбанка на реализацию проекта по созданию автомобильного производства во Владивостоке и начиная с этой недели запустило основные строительно-монтажные работы.

Что касается планируемой к производству продуктовой линейки, то это, как уже сообщал "ЗР", будут внедорожники SsangYong, грузовые автомобили Isuzu и легкие коммерческие автомобили и микроавтобусы Fiat Ducato.

"В перспективе мы считаем, что те современные производственные мощности и та инфраструктура, которую мы создадим во Владивостоке, действительно могут быть интересны и другим азиатским (прежде всего японским автопроизводителям), не имеющим своих собственных производственных активов в России. Поэтому мы рассчитываем, что в будущем мы сможем привлечь к производству во Владивостоке новых партнеров, но эти договоренности смогут состояться только после того, как автозавод "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" начнет работать на полную мощность", - сообщила "ЗР" директор по связям с общественностью и государственными структурами Sollers Зоя КАИКА.

В дальнейшем "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" планирует локализацию своего производства, в связи с чем в Приморье появится целый ряд сопутствующих предприятий, в том числе по производству сидений и других комплектующих.

Досье

ОАО "СОЛЛЕРС" управляет ОАО "Ульяновский автомобильный завод", ОАО "Заволжский моторный завод", ОАО "Соллерс - Набережные Челны". Предприятия "Соллерс" производят автомобили "УАЗ", Fiat, Isuzu и SsangYong.
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