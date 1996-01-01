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В Хабаровске рассматривают пути строительства многоуровневых автопарковок
Мы наблюдаем лишь в зарубежных кинофильмах, как авто въезжает в подземную парковку, а затем водитель на лифте поднимается в свою квартиру. Паркинги должны быть максимально приближены к жилью - не занимая много места, могут располагаться во дворе, даже впритык к глухой торцевой стене многоэтажки.
Чтобы запустить подобный "пилотный" проект в Хабаровске, сообщил глава пресс-службы мэрии Александр ГОРБУНОВ, сейчас присматривают подходящую площадку в центре города. При этом за основу взяли варианты Тушинского машиностроительного завода, чьи механические автопарковки, оснащенные подъемниками, уже прижились в Москве. Следующим шагом будет поиск инвесторов, что, как считают в департаменте строительства, архитектуры и землепользования Хабаровска, задача непростая.
Автопарковки у дома - это один из вариантов преодоления в Хабаровске проблемы дефицита парковочных мест, где уже насчитывается свыше 166 тысяч автомобилей, а через два-три года станет почти 200 тысяч. Возможно, автовладельцы вскладчину захотят обзавестись механическими автопарковками во дворе, или предприниматель возьмется за дело, чтобы сдавать места в аренду.
Но в Хабаровске решили не надеяться на инициативу бизнеса, и сегодня обязательным условием при согласовании проектной документации в департаменте строительства мэрии стало наличие в комплексе новостроек гаражей и гостевых парковок. Причем не только при строительстве жилья - те же требования предъявляются к объектам административного, культурного и социально-бытового назначения.
Благодаря такому "обременению" в 2008 году город обзавелся дополнительно 13 автостоянками на 916 автомобилей общей площадью более 32 тыс. кв. метров, в том числе тремя подземно-надземными, рассчитанными на 68 машин. А в этом году в городе ввели шесть автостоянок на 798 мест общей площадью 25,2 тыс. кв. метров. В районах плотной застройки все чаще проектируют многоуровневые гаражи или парковки. Они построены на улице Волочаевской, привокзальной площади, рядом с новым торговым центром "Большая медведица" на улице Карла Маркса, а также в комплексе жилых домов на улицах Тургенева и Гамарника. Сейчас удобные гаражи-стоянки строятся и на улицах Ким Ю Чена, Истомина, Блюхера, Муравьева-Амурского.
Также на время проектирования объектов под стоянки используются и площадки, отведенные под капитальное строительство. Увеличению стояночных и парковочных мест способствует и реконструкция наиболее загруженных транспортом улиц Хабаровска - Тургенева, Дзержинского, Запарина, Ленина и других.
Такой комплексный подход к проблеме, считают в Хабаровске, позволит решить острую проблему для автомобильного Хабаровска в сжатые сроки, как было с расширением сети детских садов.
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