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FunCargo: фургон удовольствий
И за что эту машинку на европейском рынке обозвали "Ярисом"? Ну нет в ней ничего яростного! Милый дружелюбный минивэн, его еще долго пришлось вертеть на съемочной площадке, чтобы найти такой ракурс, при котором выражение его "лица" оказалось хоть немного серьезнее, чем на самом деле. Ведь сегодня в моде агрессивность, и даже семейные машины иной раз делают такими, что издалека некоторые из них можно принять за спортивный суперкар. Но, слава богу, остался в природе и добрый, не гранено-мускулистый стиль автомобильного дизайна.
Если в Европе эта машина известна под именем Yaris Verso, то на внутреннем рынке она называется FunCargo. Над этим именем несколько месяцев трудился маркетинговый отдел компании Toyota. В сюжетах японских рекламных роликов группа веселых молодых людей колесит по стране в этих удивительных полуавтобусах, битком набитых разнообразным туристическим снаряжением, и попадает то на заснеженные вершины Хоккайдо, то на песчаные пляжи Окинавы. Лыжи, надувные лодки, палатки, фонарики - все это таскается с собой, и каждый раз лейтмотивом звучит основная идея: FunCargo - машина для удовольствий. Fun! Car! Go-o-o-o-u! - восклицает молодежь, прыгает в минивэн и уносится к вершинам постиндустриального капиталистического счастья.
Почем фунт счастья
У нас эту машину оценили дачники. В силу особенностей менталитета, а также в отсутствие теплых морей с роскошными пляжами и освоенных горных вершин с ухоженными лыжными трассами японский молодежный минивэн стал добрым помощником в натуральном хозяйстве российского горожанина, озабоченного проблемами своевременного ввоза помидорной рассады на полученные в советское время шесть соток и вывоза оттуда же выращенного урожая редиски. А имя FunCargo трансформировалось в простое "фунтик".
"Фунтик", как и одноименный мультяшный персонаж, отличается дружелюбностью и добротой. Внешний вид машины сразу настраивает на спокойный лад. Никуда не хочется гнать, никому ничего доказывать. Возникает желание просто сесть, посадить в машину друзей и поехать на ту же дачу, побаловаться шашлычком в тени абрикосовых деревьев. Сбору большой команды способствует просторный салон, в котором с удобством легко разместятся пять человек, и останется много места для багажа. Высокие потолки позволяют входить и выходить из машины почти не пригибаясь, а удобные кресла дают возможность забыть об усталости на дальних перегонах. По крайней мере, поездка из Владивостока в Дальнереченск и обратно показалась более легкой, чем на обычном седане. Причина, скорее всего, в более высокой посадке и, как следствие, меньшей нагрузке на позвоночник.
Задним пассажирам, правда, менее комфортно, чем переднему и водителю. В отличие от передних сидений сзади нет столь ощутимой боковой поддержки, и тамошним седокам приходится немного напрягаться в поворотах. Впрочем, в качестве компенсации за некоторые неудобства FunCargo предлагает задним пассажирам использовать среднюю часть дивана в качестве полноценного столика. Средняя спинка откидывается вперед, и образуется большой и удобный стол, который, кстати, можно вообще отстегнуть и вынести из салона. Если сложить сиденья "в пол", за спиной водителя образуется целый фургон! Ровная площадка, высокий потолок - что еще нужно для дачи, то есть постиндустриального счастья? Fun-Car-Go!
Слагаемые удовольствий
Что ж, если go, то go to beach. Едем на Шамору по серпантинной "горностаевской" дороге. Море, конечно, уже холодное, но полюбоваться красотами осеннего побережья еще можно вполне. Извилистая трасса с затаившимися кое-где ухабами хорошо подходит для проверки управляемости. Первые впечатления - FunCargo свой парень. К пассажирам внимателен и выглядит с лучшей стороны. Дорожные неровности проглатывает легко, и в то же время не слишком пугающе кренится в поворотах. Другими словами, работа подвески откровенно радует. Руление тоже. Мягкое усилие на баранке рассчитано оптимально: не слишком "пустое", но и без какого-либо напряга. Обзорность превосходная. Зеркала большие, и видимость в них на пять баллов. Кстати, в солнечных козырьках "макияжные" зеркала имеются с каждой стороны, что лишний раз подчеркивает ориентацию машины на группу "унисекс".
Процесс производства максимально возможно гармонизирован с окружающей средой. Toyota использует в производстве FunCargo олефиновые пластики, которые на вид кажутся выходцами из бывшего СССР. Ей богу, фактура поверхности передней панели напоминает какой-нибудь ВАЗ, и если не знать, что это навороченный экопродукт, можно подумать, что сборку автомобиля доверили тольяттинским мастеровым. Выдает Японию абсолютное отсутствие химического запаха, присущего российским изделиям, и более приятный цвет. Ну и, разумеется, никаких шумовых эффектов, о которых так часто приходится слышать в описаниях российских автомобилей.
О двигателе можно сказать кратко: хорош. "Фунтик" оснащается полутора- либо 1,3-литровым мотором серии NZ с двойным распредвалом и электронным впрыском топлива. "Полторашки" 1NZ-FE ставятся обычно на полноприводные версии, а "младшие" братья 2NZ-FE - на переднеприводную комплектацию J. В нашем случае стоял 88-сильный 2NZ. По дороге на Шамору машина набрала 140 км/ч, и ехать быстрее желания, надо сказать, не возникло. Да и зачем? Ведь вот оно - море. Пенные буруны, бескрайний простор, соленый воздух... Fun! И к черту дачу.
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