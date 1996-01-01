Осенний марафон-2009

18 сентября на центральной площади Уссурийска был дан старт традиционному авторалли "Золотая осень-2009", на который вышло 17 экипажей из Владивос-тока, Уссурийска, Хабаров-ска, Тынды и Южно-Сахалинска.

Генеральными спонсорами чемпионата выступили сеть автомагазинов "Токио" и "Маленькая Япония", партнером - компания "Дальторгсервис".

В классе N-4 (автомобили с полным приводом и турбонаддувом) стартовало 10 экипажей, из которых два были дебютантами в классе - Алексей УКРАИНЕЦ и Павел БОНДАРЕНКО из Владивостока и уссурийцы Дмитрий МАХНЕНКО и Евгений КАЧУРА. В классе А-6 (автомобили с приводом на переднюю ось) стартовало 5 экипажей. Здесь дебютировал один экипаж - Владислав ЗЫРЯНОВ и Александр ГАПОНЮК из Хабаровска. Кроме того, в составе другого экипажа приняла участие представительница прекрасного пола Екатерина СОМОВА (Владивосток). Также порадовало то, что на старт ралли вышли автомобили MMC Pajero Evolution, подготовленные для ралли рейдов. Экипажи Владимира СЛОБОДЯНИНА и Андрея КРАВЦОВА из Тынды и Валерия ЛЮБАРЕНКО и Константина ДАНИЛОЧКИНА из Владивостока представляли класс "Свободный".

На городской площади, где собралось немалое число поклонников автомобильного спорта, участники продемонстрировали зрителям показательные выступления по скоростному маневрированию. А уже на следующий день спортсмены отправились в район с. Монакино, где им предстояло преодолеть 4 скоростных участка общей протяженностью 100 км.

После двух скоростных участков в классе N-4 лидировал экипаж Андрея ШЕКУНОВА и Сергея ЕФРЕМОВА. На втором месте были Геннадий ТЕН и Сергей САЛТАНОВ, замыкали тройку лидеров дебютанты Алексей Украинец - Павел Бондаренко, а неисправность катушек зажигания на автомобиле Андрея ЯДОВА отодвинула его на четвертую позицию. Из-за поломки стоек вышел из борьбы экипаж Евгения ГОРБАЧЕВА и Евгения ПОБЕРЕЖНОГО. В классе А-6 лидирующую позицию заняли дебютанты Владислав Зырянов - Александр Гапонюк, на втором месте оказался семейный экипаж Дмитрия СОМОВА и Екатерины Сомовой (отец и дочь), а на третьем - Сергей ТИМОФЕЕВ и Евгений МЕДВЕДЕВ. В свободном классе лидером стал экипаж Валерия ЛЮБАРЕНКО и Константина ДАНИЛОЧКИНА.

После произведенной в сервис-парке замены вышедших из строя катушек зажигания экипаж Андрея Ядова и Алексея КОМОВА по итогам третьего скоростного участка вышел на вторую позицию, уступая лидеру 45 секунд. Геннадий Тен пробил радиатор, после чего вышел из тройки. На четвертом скоростном лидирующий экипаж Андрея Шекунова - Сергея Ефремова, пытаясь удержать лидерство, вылетел с трассы и опрокинулся на крышу. К счастью, пострадал только автомобиль, экипаж - без повреждений. В классе А-6 экипаж Сергея Тимофеева - Евгения Медведева, ведя борьбу за второе место, совершил вылет с трассы и повредил подвеску автомобиля, после чего вышел из борьбы и уступил 3-е место экипажу Вадима ЗЕМСКОВА - Андрея САХНО.

Результаты ралли "Золотая осень-2009":

Класс N-4:

1-е место: Андрей ЯДОВ - Алексей КОМОВ, Владивосток.

2-е место: Алексей УКРАИНЕЦ - Павел БОНДАРЕНКО, Владивосток.

3-е место: Алексей ЛОЗИНСКИЙ - Дмитрий ЛОЗИНСКИЙ, Владивосток.

Класс А-6:

1-е место: Владислав ЗЫРЯНОВ - Александр ГАПОНЮК, Хабаровск.

2-е место: Дмитрий СОМОВ - Екатерина СОМОВА, Владивосток.

3-е место: Вадим ЗЕМСКОВ - Андрей САХНО, Уссурийск.

Класс "СВОБОДНЫЙ":

1-е место: Валерий ЛЮБАРЕНКО - Константин ДАНИЛОЧКИН, Владивосток.

2-е место: Владимир СЛОБОДЯНИН - Андрей КРАВЦОВ, Тында.

Командный зачет:

1-е место: "ВТР", Уссурийск.

2-е место: "Александр Ралли", Владивосток.

3-е место: "Комплект Ралли", Хабаровск.