Агония "АвтоВАЗа" наш авторынок не впечатлила

Последнее заявление главы правительства РФ о фактическом провале политики по поддержке отечественного автопрома в дилерской среде Приморья не вызвали сколь-нибудь значимой реакции.

Сегодня уже не скажешь, что рынки забиты "под завязку". На том же "Зеленом Углу" все явственнее видны проплешины. Произошло естественное сжатие, признаются дилеры, а уход связан с тем, что эта земля спорная, не сегодня-завтра там может начаться строительство. Тем не менее, как всегда в это время года много покупателей, а свежие автомобили сравнительно быстро находят своих новых владельцев.

Но есть и другое мнение. По словам одного из дилеров, сложнее стало купить ликвидную машину в самой Японии. "Прискорбно, но факт, что сами японцы, как ни сложилась бы дальнейшая судьба пошлин и национальной валюты, нас в качестве основных потребителей их бэушного товара не рассматривают.

Что до самой торговли, то сезонный фактор диктует свои предпочтения. Активнее стали брать коммерческий автотранспорт, что, опять же, по мнению автопродавцов, неудивительно. Осень - пора сбора урожая, единственная возможность жителям сельских районов обновить свой автопарк.

Сегодня 3-4-летний небольшой грузовик грузоподъемностью до тонны реально взять за 300-330 тыс. руб., а если повезет, то и от 250 тыс., в то время как отечественные аналоги или зарубежные модели, собранные в России стоят от 400 тыс. Да и те еще не все представлены в Приморье.

Кстати, как сообщил на прошлой неделе федеральный Интернет-портал Auto.rambler.Ru со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат", по состоянию на начало сентября 15 вазовских дилеров находятся в предбанкротном состоянии.

Ситуацию, считают аналитики, может усугубить проверка дилерской сети, а также всей системы прохождения автомобиля от производителя к покупателю, инициированная прокуратурой одного из районов Тольятти. Все это уже негативно сказалось на сбыте продукции автогиганта.

Правда, Приморский край - один из немногих регионов, где пока единственному дилеру - ООО "Дальлада" - волноваться не приходится. По словам зам. генерального директора ООО Юрия ТКАЧУКА, у компании совсем не те объемы, равно как и схема работы, чтобы иметь проблемы с поставщиком.

Ввиду того, что количество поставляемых автомобилей в край небольшое, а работа с АвтоВАЗом строится по принципу "вечером деньги - утром стулья", претензий к "Дальладе" со стороны поставщика и тем более правоохранительных структур быть не может. Также нет обиженных или недовольных клиентов, не получивших свои автомобили или жалующихся на какие-нибудь недоработки.

"Работа идет, машины отгружаются, люди получают свои автомобили", - подчеркнул Юрий Ткачук.