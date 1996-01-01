Teana российской сборки до нас не доехала

Компания "Ниссан Мотор Рус" объявила о начале поставок Nissan Teana российской сборки официальным дилерам. Серийное производство седана бизнес-класса было на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Как сообщила "ЗР" маркетолог ООО "Авторитет-Авто" Илона МИСЯЧЕНКО, Teana с российским свидетельством о рождении еще не добралась до Приморья, однако присутствует в графике заявок. Сейчас официальный дилер Nissan на Дальнем Востоке предлагает Teana японской cборки. Цены на Teana российской сборки были снижены в среднем на 8%. Самая простая комплектация Elegance оказалась дешевле импортной на 93 тыс. руб. и стоит от 892 тыс.