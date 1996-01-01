Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автодилеры готовятся везти бэушные иномарки по старым пошлинам
Дальневосточники в глубине души рассчитывали, что в сентябре таможенные пошлины на ввозимые в РФ подержанные машины будут пересмотрены в сторону понижения. Надежде этой сбыться уже не суждено, но из-за чиновничьих проволочек дилеры могут получить шанс привезти авто по старым ставкам.
5 декабря 2008 г. премьер Путин подписал указ о повышении таможенных пошлин на ввозимые в РФ подержанные автомобили. Согласно документу, для автомобилей старше 5 лет с 9 января 2009 г. были введены фактически заградительные пошлины сроком на 9 месяцев. Ранее такой барьер действовал только для машин старше 7 лет.
Все дело в том, что после окончания срока действия вышеупомянутого указа необходимо соблюсти все формальности по вступлению в силу нового указа о продлении срока действия запретительных пошлин, а это по некоторым расчетам займет около двух недель. Таким образом в это время, когда действие старого документа уже истечет, а новый еще не вступит в силу, можно будет привезти авто по старым ставкам. На авторынке вовсю поговаривают о якобы крупных партиях дорогих "японок", уже давным-давно закупленных на островах именно под "Юрьев автодень", и ажиотаже вокруг свободных мест на судах-перевозчиках.
Рубрика "Ходят слухи, что…"
Новости тематики
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
- Не пойте за рулем!
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела