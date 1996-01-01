Автодилеры готовятся везти бэушные иномарки по старым пошлинам

Дальневосточники в глубине души рассчитывали, что в сентябре таможенные пошлины на ввозимые в РФ подержанные машины будут пересмотрены в сторону понижения. Надежде этой сбыться уже не суждено, но из-за чиновничьих проволочек дилеры могут получить шанс привезти авто по старым ставкам.

5 декабря 2008 г. премьер Путин подписал указ о повышении таможенных пошлин на ввозимые в РФ подержанные автомобили. Согласно документу, для автомобилей старше 5 лет с 9 января 2009 г. были введены фактически заградительные пошлины сроком на 9 месяцев. Ранее такой барьер действовал только для машин старше 7 лет.

Все дело в том, что после окончания срока действия вышеупомянутого указа необходимо соблюсти все формальности по вступлению в силу нового указа о продлении срока действия запретительных пошлин, а это по некоторым расчетам займет около двух недель. Таким образом в это время, когда действие старого документа уже истечет, а новый еще не вступит в силу, можно будет привезти авто по старым ставкам. На авторынке вовсю поговаривают о якобы крупных партиях дорогих "японок", уже давным-давно закупленных на островах именно под "Юрьев автодень", и ажиотаже вокруг свободных мест на судах-перевозчиках.

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