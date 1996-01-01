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На въезде во Владивосток ремонт дороги перерос в реконструкцию
Любая полумера ведет в конечном счете к тому, что "скупой платит дважды". Автомагистраль на въезде во Владивосток тому яркий образец.
Реконструкция дороги по ул. Маковского во Владивостоке, которая была сделана в конце прошлого века в бытность мэром Виктора ЧЕРЕПКОВА, не решила проблему пропускной способности главной въездной магистрали. Поэтому спустя 10 лет мэрии Владивостока уже в лице команды Игоря ПУШКАРЕВА вновь пришлось выводить грейдеры на эту трассу, испытывая терпение водителей.
Администрация Владивостока взялась за новую реконструкцию узкого "горлышка" на въезде в город, получив финансирование из краевого и федерального бюджетов в рамках целевых программ "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества со странами АТР". Новая трасса от ст. "Санаторная" до мостового перехода через б. Золотой Рог призвана расшить "узкие места", повысить безопасность движения и пр. Работы на участке от ул. Маковского до ф."Заря" начались прошлой осенью.
Объемы работ немалые: помимо отсыпки насыпи и расширения дорожного полотна и тротуаров, предстоит устройство двух подпорных стенок разворотов для транспорта, пяти стоянок, девяти остановок общественного транспорта, 19 съездов. Кроме того, с обеих сторон должны проложить тротуары для пешеходов шириной в 3 метра. Надо полагать, что, если в будущем опять возникнет необходимость расширить дорогу, это будет безболезненно сделано за счет этих самых тротуаров.
ДосьеТехнико-экономические показатели, заложенные в проекте ремонта, должны вывести этот 6-полосный участок на скоростной режим 80 км/ч. Общая стоимость ремонта этого участка по ул. Маковского определена в сумме 366 млн руб.
Начало капремонта оказалось неудачным. Администрация Владивостока слишком поздно получила деньги - в итоге тендер провели в сентябре, а основной подрядчик - ОАО "Примавтодор" смог выйти на объект, когда дорожникам по-хорошему уже пора было завершать сезон ввиду наступающих холодов, а не второпях бросать "на прорыв" технику и людей. И автомотолюбители, которые вытерпели прошлогодний кошмар на въезде в город, тут же обратили внимание на разделительный парапет дороги, вернее, его качество. Мэрия отказалась принять работы.Большая часть блоков разделительной полосы была забракована и возвращена на завод ЖБИ в Артем.
Техника и люди "Примавтодора" продолжают работать на реконструируемом участке сегодня, не считаясь с выходными. Готовят полосы под тротуары, делают подпорные стенки, готовится перенос опор контактной сети троллейбуса, остановок и пр.
- Сегодня есть уверенность, что повторения того, что было с бетоном весной по территории Владивостока - а он разрушился не только на дорогах, - не будет, - заявил начальник отдела подготовки проектов Управления содержания жилищного фонда и городских территорий Владивостока Сергей АЛЕКСАНДРОВ. - Компания "Примавтодор" за свой счет частично перекладывает асфальтобетонное покрытие, где оно не выдержало зиму, и заменяет некачественные бетонные конструкции. Чтобы не допустить их разрушения, блоки обрабатывают специальными антисолевыми укрепляющими материалами.
Сергей Валерьевич отметил, что в целом участок по ул. Маковского делается за счет города. Причем в несколько раз дешевле, чем это было заложено в сметах проектировщиков.
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