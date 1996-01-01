Вход в ГИБДД по 10 человек

С забавной ситуацией столкнулись ученики автошкол Владивостока. В связи с реструктуризацией и сезоном отпусков в ГИБДД от каждой автошколы на экзамен на право вождения транспортного средства могут пойти только 10 человек.

То есть документы в ГИБДД подаются на десятерых, а в учебных группах минимум по 20 человек. Экзаменующиеся ждут своей очереди, пытаясь не забыть теорию и вызубренные билеты. В одной из автошкол города, чтобы сразу отсеять потенциальных "повторников", не портить репутацию школы, внутренний теоретический экзамен состоит из 40 вопросов, кто решает все - идет на сдачу в первых рядах, а те, кто допустил одну ошибку, - по списку фамилий. Стопки документов из ожидающих очереди учеников растут. По словам водителей-инструкторов, такая система сдачи на права протянется минимум до октября.

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