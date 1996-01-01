Японские АЗС начали продавать биотопливо из риса

Автозаправки Японии впервые в мире начали продавать биотопливо. Как сообщают местные СМИ, его производят из риса и бензина.

Новый продукт уже поступил в продажу в префектуре Ниигата. В смесь добавляется 3 % этанола, который производится из измельченного неочищенного риса с добавлением воды и дрожжей.

При этом, как отмечают специалисты, такое топливо ничем не отличается от обычного бензина. Инициатором проекта стала ассоциация сельскохозяйственных кооперативов. Ее цель - найти применение неиспользованному сырью и одновременно сделать шаг в создании новых видов энергии. Префектура Ниигата считается в Японии родиной самого вкусного и знаменитого на всю страну риса и сакэ.