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Японские АЗС начали продавать биотопливо из риса
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Автозаправки Японии впервые в мире начали продавать биотопливо. Как сообщают местные СМИ, его производят из риса и бензина.
Новый продукт уже поступил в продажу в префектуре Ниигата. В смесь добавляется 3 % этанола, который производится из измельченного неочищенного риса с добавлением воды и дрожжей.
При этом, как отмечают специалисты, такое топливо ничем не отличается от обычного бензина. Инициатором проекта стала ассоциация сельскохозяйственных кооперативов. Ее цель - найти применение неиспользованному сырью и одновременно сделать шаг в создании новых видов энергии. Префектура Ниигата считается в Японии родиной самого вкусного и знаменитого на всю страну риса и сакэ.
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