Легко ли быть "чайником"?

Получение водительского удостоверения - процесс сам по себе непростой: нужно найти автошколу, добросовестно запомнить или зазубрить все правила дорожного движения и сдать все экзамены, а затем еще отстоять очередь в МРЭО ГИБДД, чтобы получить заветные "права". Но оказывается, что это еще не все испытания, которые предстоит пройти новоявленному водителю - впереди долгая стажировка без инструктора на дорогах города, и тут радость от получения водительского удостоверения куда-то испаряется...

"Наконец-то! Теперь никаких автобусов, долгих ожиданий на остановках и грязных отпечатков чьих-то подошв на моей обуви", - думаю я, выходя из здания ГИБДД с удостоверением, позволяющим мне управлять транспортным средством. Предупреждения друзей о том, что "чайников", а тем более женского пола, на дорогах не любят и зачастую даже "подставляют" меня не пугают - приклею на автомобиль знак, свидетельствующий, что за рулем новичок - и ко мне будут относиться лояльнее.

Все-таки все когда-то учатся, все с чего-то начинают, а значит, водители со стажем поймут, что и они так же неумело перестраивались или "тормозили" на перекрестках. Не тут-то было! Жирный черный знак на желтом фоне на заднем стекле моего авто, долженствующий призывать остальных участников движения относиться к новичку внимательно и терпеливо, обернулся против меня.

Город злобных торопыжек

В первый же день на дороге все водители разделились для меня на три категории: водители, принципиально не переносящие злополучный "знак новичка" на любых видах авто и считающие своим долгом доставить владельцам этих знаков как можно больше неприятностей, водители, которые терпеливо относятся к стажерам, пока те не совершат какую-либо ошибку, и водители, которым просто все равно, что творится на дороге, им главное - добраться до места назначения.

Первые два типа автовладельцев видят все виды ошибок новичков на дороге, считают своим долгом сигнализировать об этом характерным нетерпеливым звуковым сигналом, а иногда и крепким словцом, брошенным в открытое специально окно и гневным взглядом (это в большей степени относится к первому типу автолюбителей). И горе тому, у кого наклеен не желтый квадратик с восклицательным знаком на стекле автомобиля, а устаревшая буква "У" в красном треугольном обрамлении - этим беднягам придумывают такие названия, начинающиеся с буквы "У", какие уж точно нельзя было бы услышать в "недорожной" ситуации.

Выводы же об ошибках и "торможениях" дорожных новичков, которые делают автомобилисты, считающие себя опытными, не всегда объективны и основываются на правилах дорожного движения. Пример. Только начинает открываться шлагбаум железнодорожного переезда, я стою в самом начале скопившейся колонны и жду, когда же этот шлагбаум полностью откроется. Сзади раздаются нетерпеливые гудки, крики.

Я понимаю, что поступаю правильно хотя бы потому, что вчера на этом же переезде прямо на моих глазах оштрафовали одного автовладельца за то, что он поехал раньше, чем открылся переезд. Но объяснить это другим участникам движения, которые, видимо, подзабыли навыки, данные в автошколе (или которые их вовсе не получали), нет шанса, так что приходится терпеливо выслушивать назойливые гудки.

Кстати о тех, кто не проходил обучение в автошколе и просто купил водительское удостоверение (а по статистике это каждый шестой автомобилист Владивостока). Большинство из них на первом этапе освоения "железного коня" не оповещает участников движения о том, что они только учатся (хотя для этой категории нужно придумать особый знак), вероятность того, что они знают ПДД, сводится к нулю, а их поведение на дороге вызывает глубокие опасения, особенно у тех, кто недавно сел за руль и (иногда даже к несчастью) помнит правила.

Трасса гончих псов

Но это основная картина дороги "в городе". Немного по-другому все выгладит на федеральной трассе или в местах, отдаленных от населенных пунктов. Здесь основополагающим фактором является скорость. Неважно, прямая дорога, или состоящая лишь из крутых поворотов, нужно, как говорится, "гнать". Никого не волнует, напряженное ли движение на дороге, велика ли дистанция до впереди идущей машины, есть ли впереди вас "КамАЗ"...

Если скорость снижается хотя бы до 70 км/ч, то обеспечены гневные гудки (которые, кстати, будут практически единственным звуком, сопровождающим новичка в первое время), обгоны в неположенных местах, а иногда особые лихачи будут пытаться вас "погонять". Это что-то вроде развлечения, которое иногда заканчивается плачевно, причем как для "жертвы", так и для "охотника".

Суть состоит в том, чтобы заставить новичка разогнаться, состязаться с "шумахером". Хорошо, если у обладателя авто с предупреждающим желтым знаком хватает терпения и стойкости не сменять скорость движения и не обращать никакого внимания на эти попытки - весельчак понимает, что его труды бесполезны, и с громким продолжительным гудком "улетает" далее по своему маршруту.

Если же новичок вступает в неравную схватку с гонщиком, то вариантов развития дальнейших действий очень много, и лишь немногие из этих вариантов могут закончиться благоприятно для водителя без стажа.

Самое интересное, что такое, мягко говоря, "недоброжелательное", отношение к автомобилистам с предупредительным знаком новичка на авто отсутствует, например, в городе Артеме. После долгого и насыщенного недовольством со стороны окружающих пути из столицы Приморья в этот небольшой городок движение дорогам Артема мне показалось раем. Раздражение со стороны опытных водителей по сравнению с Владивостоком значительно меньше, можно сказать, даже отсутствует, а вот понимание и терпение как раз налицо.

Дорожная дедовщина

Более того, как показал эксперимент, наших автолюбителей раздражает не неумение на дороге, а сам факт предупреждающего знака ученика. Когда за рулем моего авто, помеченного восклицательным знаком, сидел водитель с пятнадцатилетним стажем, число гудков и насмешек со стороны окружающих автомобилистов не уменьшилось. Никого принципиально не волновало умение и ловкость сидящего за рулем, главной целью всех проезжающих было показание своего превосходства.

Таким образом, я поняла, что все мои неудачи и расстройства на дорогах города кроются не в отсутствии у меня опыта вождения, основополагающей причиной является сам менталитет окружающих, факт присутствия знака на автомобиле, вызывающего негодование и раздражение тех, у кого этого знака нет - знака водителя, недавно получившего водительское удостоверение. Единственный вопрос, который, наверное, будет возникать у меня на протяжении всего процесса "стажировки", - если на дороге "чайникам" не место, то где им ездить и превращаться в опытных водителей?