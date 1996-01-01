Кругосветка – удел одиночек

Обаятельный Дмитрий Иванович излучал тепло и радушие, притягивая к себе участников и гостей байкфеста.

Девки, в кучу!

Возле Петрухина всегда толпились любопытные: мужчины интересовались его 115-сильным мотоциклом BMW К 1200LT, стоимостью 38 тысяч евро, а девушки желали сфотографироваться с Иванычем на память, и чтобы непременно топлес! Некоторые даже намекали на продолжение знакомства. Видимо, для юных прелестниц бородатый, пышущий здоровьем казахстанский байкер, символизировал крепкое мужское начало, которое пропили и прокурили многие нынешние российские мужики и о которых, чего скрывать, мечтают многие наши девушки и женщины.

Петрухин позировал с удовольствием. Среди девиц огромный байкер был похож на мифического Зевса в окружении ангелоподобных существ, стыдливо прикрывших руками-крыльями свои прелести. Проходящие мимо парни смотрели на это «безобразие» с явной завистью.

Мотопутешественник Дмитрий Петрухин - патриот, путешественник, президент байк-клуба «Казахстан» - уже гостил в Приморье в 2006 году, когда ехал на родину из Австралии через Японию. «На край Земли – 2009» он прикатил прямиком из Китая по приглашению Виктора Мироненко («Кэша»), президента клуба «Мотолига-Находка».

- Когда я был в Китае, мне сказали, что у вас холодно, идут постоянные дожди, а меня встретило солнце! Может быть, это я привез вам хорошую погоду? - смеется Петрухин. Он пытается что-то сказать о красотах Приморья, но его обрывает очередная милашка без лифчика, страстно желающая «фоткнуться с крутым мачо».

Петрухин хитро подмигивает, и я охотно навожу на них объектив своего «Никона».

- Это замечательно, что перед тем, как заехать в Северную Корею, я прохлаждаюсь у вас, - продолжает байкер, освободившись от очередной поклонницы. - Правда, у меня проблемы с мотоциклом, но это техника, и ее время от времени надо ремонтировать, чтобы ехать дальше. Мои последние 30 стран, по которым я проехал, - это страны Юго-Восточной Азии. И, скажу я вам, там не всё было просто. Дороги там - просто ужас! Лаос, Камбоджа, Филиппины, Индонезия, Бирма, Бангладеш, Непал – там дорог практически нет. И мой 500-килограммовый «боливарчик» чуть-чуть подустал, - говорит Дмитрий, нежно похлопывая ладонью по баку свой байк, разукрашенный флагами стран, где ему посчастливилось побывать.

«Жертва» Тунгусского метеорита

Китай - 70-я страна, дороги которой покорились Дмитрию Ивановичу за пять лет его кругосветного путешествия на мотоцикле (Петрухин стартовал в 2004 г.). Всего же за его плечами 110 тыс. км. Дмитрий Иванович не без гордости рассказывает, как пять лет вел переговоры с китайским правительством, прежде чем ему разрешили пересечь границу Поднебесной. До него китайцы не пускали иностранных мотопутешественников на свои автострады.

Именно после прохвата по Китаю, где ему в 2008 г. доверили везти олимпийский огонь, Петрухин попал в Книгу рекордов Гиннесса. В истории Олимпийских игр это был беспрецедентный случай.

На вопрос «ЗР», не устал ли он кататься по свету, байкер отвечает серьезно:

- Я получаю удовольствие от прохватов и финиша пока не вижу. После Северной Кореи собираюсь прохватить всю Южную и Северную Америку. Хотя я там уже был, но во многие страны поеду впервые: Чили, Уругвай, Парагвай, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Аргентина, Перу, Эквадор, потом Панама, Мексика, США, Канада, Аляска! Вот это, я думаю, будет очень интересный суперпрохват!

- Не тяжело ли одному покорять дороги?

- Одному, конечно, тяжело. Но, все не так просто. Если ехать вдвоем с женщиной, тот она может и в глаз дать, может с тобой поссорится. А ехать с мужчиной, здесь тоже свои минусы, свое настроение. Одно дело, когда с компанией прокатиться от Владивостока до Фокино, это без проблем! Но кругосветку лучше прохватывать в одиночку. И только тогда будет результат.

Петрухин родился 25 июля 1956 г. в Сибирской тайге, аккурат в том месте, где 102 года назад взорвался Тунгусский метеорит. По словам байкера, аномальные последствия этого катаклизма положительно сказались на его жизни. Благодаря им, как он считает, ему и удалось преодолеть более сотни тысяч километров. Свой 50-й день рождения он встретил на берегу Тихого океана, на острове Тасмания! О таком подарке судьбы многие могут только мечтать! А четверть века совместной жизни с женой – отметил в африканской тюрьме. Об этом «темном» пятне на своей биографии байкер тоже вспоминает с улыбкой.

- Это произошло по недоразумению в Тунисе в 2005 г., когда я прохватывал через Африканский континент. В это время в Бейруте убили премьер-министра Ливана, и следы убийц вели в Афганистан. Я приехал в Африку с моджахедовской бородой, а в паспорте, в графе «гражданство» у меня стоит «Республика Казахстан». Мне сначала было смешно, потом было больно доказывать, что я не бандит. В итоге я месяц провел на нарах, - улыбается Петрухин.

- Кто вас финансирует?

- 52 страны проехал за свой счет. Я – гражданин Казахстана, хотя родился в далеком Красноярском крае. Сейчас меня поддерживает руководство моей страны. Я еду по миру, пропагандируя Казахстан и здоровый образ жизни. Я – депутат Думы Казахстана, Маслихата города Алматы. Наш Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ мне лично вручил орден Достык. Конечно, я могу все это бросить и заниматься чиновничьими делами, быть у руля, пойти во власть, но дорога - это моя жизнь.

- Как жена относится к вашим длительным путешествиям?

- Мы с женой люди взрослые, она меня понимает. Детей мы уже вырастили, деревья посадили, дом построили и не один. Моя жена - самостоятельный человек, который живет своей жизнью в столице Астане, я – в Алматы. Последние годы мы редко бываем вместе, я практически все время в дороге, за границей.

Мы собирались еще поговорит о книге, которую собирается писать Дмитрий Иванович и которую, по его словам, уже ждет одна американская книгоиздательская компания. О его депутатской работе, которую он намерен возобновить, по возвращению в Казахстан. Но не довелось. Помешала очередная полуголая красавица...