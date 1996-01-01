По итогам первого полугодия 2009 года названы самые угоняемые в Приморье иномарки и улицы, на которых чаще всего совершаются хищения автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УВД Приморья, в первом полугодии 2009 года в крае совершено 630 краж автомобилей и 521 угон, причем отмечено некоторое снижение количества зарегистрированных краж автотранспортных средств.

Во Владивостоке произошло 316 краж и 117 угонов. При этом в краевой столице в 2009 году найдены и возвращены потерпевшим 120 автомашин. В Уссурийске совершены 116 краж автомашин, 63 угона. Найдены и возвращены потерпевшим 73 автомашины. В Находке лучшая статистика: украдено 38 авто и угнано 44, а найдены 42 автомашины. В Арсеньеве за 6 месяцев года совершено 36 краж и 4 угона - возвращено потерпевшим 27 автомашин.

Традиционно для Приморья самыми угоняемыми остаются автомашины японского концерна Toyota. Из них наибольшим спросом пользуются модели Corolla, Mark II. От других фирм-производителей самыми похищаемыми автомашинами остаются Honda Fit, Nissan AD и Atlas.

Анализ, проведенный милиционерами, показал, что самыми "неспокойными" во Владивостоке являются улицы Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Толстого, Нейбута, Надибаидзе, Фастовская, Окатовая, Сабанеева, Жигура, пр-т 100 лет Владивостоку, Давыдова, Енисейская и Светланская.

Сотрудники милиции выделяют несколько типов хищения автотранспортных средств:

1. Хищения дорогостоящих автомобилей. Такие преступления совершаются организованными преступными группировками, как правило, на "заказ", либо "под документы". Всего в Приморье за 6 месяцев были похищены 236 автомашин класса "джип". Лидируют такие марки, как Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado, Honda C-RV.

2. Хищения для сдачи в металлолом. Предметом хищения выступали, в основном, микроавтобусы, поскольку они обладают наибольшей массой. Сейчас подобные преступления сведены к минимуму, ввиду закрытия пунктов приема металла.

3. Хищения с целью выкупа. Данный вид краж получил наибольшее распространение. Это обусловлено тем, что возврат автомашины избавляет преступников от дорогостоящей процедуры перебивки номерных агрегатов, последующей легализации и продажи авто.