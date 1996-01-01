М-60 обещана реконструкция

По предложению Министерства транспорта РФ после 2011 года может начаться реконструкция федеральной трассы Хабаровск - Владивосток. Это было озвучено министром транспорта Игорем Левитиным в ходе совещания под руководством премьера Владимира Путина в Хабаровске.

Как отметил И. Левитин, объективных причин для этого достаточно. Именно к 2011 году будет закончено строительство федеральной трассы на маршруте Чита - Хабаровск. На строительстве этого объекта задействовано почти 60 тысяч человек.

"Данный участок дороги находится в весьма тяжелом состоянии", - пояснил в ходе совещания министр транспорта И. Левитин.