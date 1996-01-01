Теперь б/у авто - без справки-счета

С 1 августа 2009 года в России изменилась процедура продажи подержанных автомобилей. Справка-счет, которая ранее выдавалась в комиссионном отделе специальных автомагазинов или на авторынках, должна уступить место договору купли-продажи.

Так предусмотрено постановлением правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним".

В документе указано, что "оформление справок-счетов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю транспортными средствами, будет производиться до вступления в силу абзаца второго подпункта "в" пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 26 июля 2008 года номер 562 (Собрание законодательства РФ, 2008, номер 31, ст. 3735)". Как документ справка-счет прекратил свое существование 31 июля. Однако все справки, выданные до этой даты, останутся действительными и будут приниматься во всех отделениях ГИБДД.