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Новые автопланы Приморья
В Приморском крае скоро появится совместное предприятие по сборке дорожно-строительной техники. Соглашение о его создании было подписано в ходе первой Российско-Китайской выставки машинно-технической продукции в г. Дунин провинции Хэйлунцзян.
С российской стороны Соглашение подписали президент Ассоциации строителей России Николай КОШМАН, председатель Правления Российско-Китайского Центра Торгово-экономического сотрудничества Сергей САНАКОЕВ и президент группы компаний "МАО-МОТОРС" Дмитрий ГЛОБЕНКО. С китайской стороны свои подписи поставили президент корпорации HUAXIN Ли Дэ Минь и заместитель генерального директора завода грузовой техники BEIBEN TRUCK Ван Бао Ин. Под сборочное производство выделены промышленные территории в г. Уссурийске.
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