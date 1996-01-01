Завод "Соллерса" обойдется в 1,8 млрд рублей

На прошлой неделе ОАО "Соллерс" начало работу по выбору и заключению договоров с подрядчиками на первый этап строительно-монтажных работы для подготовки площадей для запуска производства на Дальнем Востоке, сообщила "ЗР" директор по связям с общественностью компании Зоя КАИКА.

Строительство на Дальнем Востоке первого автозавода будет профинансировано Внешэкономбанком, который выделит ОАО "Соллерс" кредит на сумму 5 млрд руб.сроком на 6 лет. Ориентировочно строительство обойдется в 1,8 млрд руб., сообщили "ЗР" в пресс-службе компании. Напомним, что во Владивостоке "Соллерс" намерен построить завод по сборке корейских внедорожников SsangYong, коммерческих фургонов Fiat Ducato (их планируется использовать как маршрутные такси) и японских грузовиков Isuzu, как средних, так и тяжелых (грузоподъемностью от 1,5 до 25 тонн). Мощность автозавода на Дальнем Востоке составит 15 тыс. машин в год, первые автомобили планируется выпустить в декабре 2009 г.

"Соллерс" разместит производство в одном из пустующих цехов "Дальзавода", к которому подведена инфраструктура. Сначала там будет идти крупноузловая сборка автомобилей, затем появится производство, включающее сварку и окраску кузова.