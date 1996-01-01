Собирать конструкторы дозволено только "Соллерсу"

4 августа опубликовано постановление Правительства РФ о продлении срока действия ввозной пошлины на автокузовы в размере 15%, но не менее 5 тыс. евро.

Данная ставка на автокузовы легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили , была установлена сроком на девять месяцев. Постановление вступало в силу с 14 ноября 2008г. Таким образом, 14 августа с.г. заканчивался срок действия документа. И автодилеры Приморья с нетерпением ждали, что власти пересмотрят свою жесткую позицию в отношении комплектующих для автомобилей. Ведт конструкторы местной сборки оставались самой доступной иномаркой на сегодня. Не случилось.