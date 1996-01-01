Дороги стали хуже, а дураки?

Корреспондент Los-Angeles Times Меган Стак задался целью изучить состояние извечной русской проблемы – дорог, а вернее, их отсутствия.

За время нефтяного бума расходы правительства России на строительство и ремонт дорог увеличились в три раза. Специалисты отрасли, однако, утверждают, что большая часть этих денег осела в карманах коррумпированных чиновников в виде «откатов», «распилов» и «подарков».

Мегану Стаку не надо быть специалистом и не надо далеко ехать, чтобы убедиться, что состояние российских дорог не просто ужасно, оно не описуемо.

Стак решил проехать по трассе Москва-Петербург, которая является одной из основных транспортных артерий страны, соединяющей две российские столицы, являющиеся одновременно двумя крупнейшими экономическими центрами.

Стак пишет: «Я остановился у селения Васильково, где отдыхают перемолотые дорогой дальнобойщики, которые пробираются по этой избитой колдобинами, без ограждений безопасности, зачастую двухполосной дороге, которая невероятным образом является ни чем иным, как главной транспортной магистралью страны. Я говорил с Валерием Горбуновым, который водит грузовики уже 31 год. Он утверждает, что с каждым годом дороги становятся все хуже и хуже. Он сказал мне: «Весь их ремонт заключается в том, что они накладывают заплатку на заплатку».

Виктор Досенко, вице-президент Международной транспортной академии в Москве говорит: «Время экономического бума было упущено. Мы пропустили благоприятные условия, и нам не стоит ожидать их возвращения».

В России есть 644 тыс. км дорог, а необходимо, по меньшей мере, 1 610 000.

В соседнем Китае, который значительно меньше по размерам, правительство построило 970 тыс. км дорог, которые находятся в гораздо лучшем состоянии.

Меньше 40% федеральных трасс и лишь четверть региональных дорог отвечают установленным в России требованиям.

Дурное состояние дорог ведет к износу машин, порче грузов и задержке с поставками. Дорога из Москвы в Петербург протяженностью 692 км занимает 12 часов.

Плата за разбитые дороги ложится тяжелым грузом на экономику: по оценке самого правительства России, на дорогах ежегодно теряется 3% ВНП. Расходы на транспортировку в России являются одними из самых высоких в мире и составляют до 20% стоимости карго, в то время как в развитых странах эта цифра не превышает 7%. Федеральное правительство планировало построить в этом году 8 тыс. км новых дорог, что смехотворно мало. Однако и этим планам не суждено сбыться – бюджет дорожного ведомства из-за финансового кризиса уже урезан на треть.

30 тысяч российских городов и поселков не имеют круглогодичной наземной связи с внешним миром, то есть обычной дороги с твердым покрытием, ведущей до ближайшего населенного пункта.

Досенко говорит: «В этих отрезанных от большого мира селениях нет никакого смысла развивать экономику. У вас нет пути для доставки на рынок их продукции, а у них нет пути для получения сырья и запасных частей».

Роланд Наш, глава группы экспертов Renaissance Capital в Москве, говорит: «Мы находимся в затруднительной ситуации. Автомобильные трассы, железные дороги, порты, аэропорты – все нуждается в срочном и массированном инвестировании. А правительство, вместо того чтобы инвестировать в инфраструктуру, пытается огородить себя от этого хаоса».