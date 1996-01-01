Трудности с прохождением ГТО в Приморье оказались "разговорами для бедных"

Создав очереди у порога отделов ГТО и регистрации АМТС и столкнув лбами автовладельцев, госавтоинспекция вольно или невольно заставляет людей меньше интересоваться вопросами персональной или коллегиальной выгоды проводимых реформ. Так кому выгодна реформа в деле прохождения Государственного технического осмотра?

Все на благо трудящихся

С 12 марта 2009 г. прохождение Государственного технического осмотра в Приморском крае стало возможным только в пяти местах, чуть позднее названных Отделами Государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной деятельности. Прежние очаги ГТО - районные отделы ГАИ шли под сокращение, личный состав либо пристраивался в родственные или другие милицейские подразделения, либо люди увольнялись по обоюдному желанию. В итоге вместо более 150 инспекторов, занимавшихся вопросами автотехнической инспекции, осталось не более 40. При этом общее количество транспорта в крае продолжает колебаться в пределах 800 тыс. единиц.

Думаем, не надо напоминать, что реформа проводилась и проводится исключительно в интересах автовладельцев! Примерно так охарактеризовал суть, цели и задачи проводимых изменений начальник Управления ГИБДД УВД по Приморскому краю Валерий КЛОЧКОВ.

Разговоры для бедных

Чтобы ни у кого, а у СМИ тем более, не осталось сомнений в правильности выбранного курса, оправдать неудобства и впредь исключить нападки на происходящие изменения, за начальника ГАИ вступился начальник УВД по Приморскому краю генерал Андрей НИКОЛАЕВ.

На одной из последних пресс-конференций генерал в жесткой форме дал понять, что "трудности с ГТО", которые, между прочим, видны невооруженным глазом, ни что иное, как разговоры для бедных. Под бедняками генерал, по всей видимости, подразумевал депутатов, иногда выбирающихся в свои округа и вдоволь насытившихся жалобами на ГАИ от избирателей-автовладельцев.

Что ж, генералу виднее, кто тут бедный, а кто богатый. Только почему-то реформа, проводимая в Приморье без широкой огласки, а ее детали до сих пор окутаны какой-то мифической тайной, не затронула низовые милицейские подразделения, в том числе и ГАИ, других субъектов ДФО.

Так, по словам нашего коллеги-журналиста, в Хабаровске все райотделы, что милиции, что ГАИ, на своих местах и функционируют в обычном режиме, а, к примеру, прохождение диагностического центра легковым автомобилем стоит у соседей 230 руб. вместо 450 выкладываемых приморским автовладельцем. Кстати, "диагностика" или, правильнее будет назвать, проверка ТС с помощью средств инструментального диагностирования при прохождении ГТО была фактически навязана. В правительственных документах вроде как есть слово "обязательная", но вот почему-то в ряде приволжских и сибирских областей ее нет, а все попытки со стороны ГАИ заставить тамошних автовладельцев в обязательном порядке идти на стенд ПТО были отбиты в Конституционном суде.

В нашем же случае мы как всегда бежим впереди всей России и ввели обязательную "диагностику" одними из первых, что вполне отвечает духу сегодняшней местной власти, пришедшей в политику из реального сектора экономики. Деньги на кону немалые (65% от стоимости диагностической карты "уходят" в краевой бюджет), а транспорта в крае, как уже говорилось, под миллион!

И уж если брать ценник липового техосмотра, что в понимании начальника ГАИ и есть то самое проявление коррупции, то в Хабаровске он на порядок ниже. Если кто не в курсе, то, несмотря на всю борьбу с "оборотнями", сегодня вполне реально талон ГТО купить, а не заморачиваться беготней за справками, поиском военного билета, бдением у стен МОТОТРЭРа да обновлением списков очередников. Стоит "услуга" везде по-разному: от 3 тыс. руб. в глубинке до 7-8 во Владивостоке.

Кому верить?

Говоря о бедности и богатстве, к месту будет напомнить, что во Владивостоке техосмотр можно пройти быстро, но "задорого" в филиалах, которые остались в наследство от былых проблем с регистрацией АМТС. Сегодня поток подержанных иномарок иссяк, и вполне понятным было переориентирование бизнесменов, еще вчера зарабатывавших на проблемах и очередях при регистрации, на проблемы с прохождением ГТО. Даже прейскурант остался прежним!

Кстати, о них говорил Андрей НИКОЛАЕВ на пресс-конференции, вот только не уточнил генерал, что филиалы бесплатно не работают. "Услуги магазина", как подчеркнет девушка в справочном окошке, стоят по городу от двух до 2800 руб.

И чихать этим филиалам на интервью полковника Клочкова, уверявшего на "прямой линии" автолюбителя, что в филиалах не имеют права брать деньги за государственную процедуру, коей является прохождение технического осмотра.

...Руководители приморской милиции не раз говорили, что реформа Госавтоинспекции в Приморском крае и те методы, которыми она "нас работает", взяты не с потолка, а ни что иное, как передовой общероссийский опыт. Только при этом служивые вожди забывают назвать хотя бы один такой регион. Ссылка же на столицу в этом случае нам кажется очень некорректной. Хотя бы потому, что только в Москве работает более 40 МОТОТРЭРов, где есть разбивка по направлениям работы и закрепление инспекторов вплоть до гужевого транспорта.

Ну, а последняя информация о "почетной" отставке зам. начальника департамента ОБДД, якобы, замешанного в некрасивых делах, в том числе и с талонами технического осмотра, говорит о том, что если звезды (реформы) зажигают, то это кому-то (кому?) очень нужно...