"Зеленый угол" неуклонно приближается к своему закату

Отрасль перепродажи подержанных автомобилей из Японии практически перекрыта государством: установлены запретительные пошлины, усилен фитосанитарный контроль. Корреспондент РИА PrimaMedia изучал ситуацию на месте.

"Для продажи сейчас машины практические никто не возит. Только если под конкретного покупателя или для себя, - рассказал в беседе с корреспондентом один из продавцов известного владивостокского авторынка. - Везут в основном "малолитражки" - машины с объемом двигателя до 1,5 литра, с пробегом от трех до пяти лет".

"Если продажа будет идти такими темпами, по одному автомобилю в месяц, то лет на 15 еще хватит машин, уже завезенных в Приморье, - невесело шутит один из продавцов "Зеленого угла". - Раньше в месяц мы ввозили по 30 машин - сейчас одну. Как только несколько машин покупалось - сразу заказывали новую партию из Японии. Сейчас так ввозить автомобили перестали совсем - распродать бы эти 200 штук, которые на стоянке".

Транспортировка на запад автомобилей железной дорогой также испытывает сложности: для отправления небольшой партии необходимо ждать, пока вагон наполнится, - а это может занять несколько месяцев, или выкупать его целиком, что существенно увеличивает стоимость перевозимого авто.

Покупатели с западной части России всегда были основными клиентами на "Зеленом углу". "Приморцы обычно заказывали машины с аукциона индивидуально, заказ идет под определенного человека. Не доверяют перекупщикам, надежнее выбрать самостоятельно, - замечает продавец авторынка. - Сейчас с запада практически никто за машинами не едет, у людей денег нет, кредиты не дают. Те, кто покупал технику для работы, тоже не едут - стройки-то все заморожены. Жители Владивостока предпочли ездить на уже купленных машинах. Без обновления средств передвижения".

На протяжении многих лет вся торговля на владивостокском авторынке велась в долларах. Затем рынок перестроился под западных покупателей, которые ехали сюда с рублями.

"С наступлением кризиса очень пожалели о том, что под рубли прогнулись. Не надо было идти у них на поводу, - отмечает продавец. - Цены сейчас в долларах указываем. Ведь японцам нам надо доллары возвращать, их не интересует, что у нас с рублями происходит". Хотя продажи ведутся как в рублях, так и в долларах. Причем многие авто продают в рублях по курсу на момент завоза автомобиля, то есть до зимы. Все делается для того, чтобы распродать имеющуюся партию. Практически все автомобили можно купить на авторынке с довольно значительной скидкой, но покупателей от этого больше не становится.

Сам "Зеленый угол", как обособленная самостоятельная инфраструктура по купле-продаже подержанных "японок" без пробега по России, практически перестала функционировать. Закрылись многие нотариальные конторы, "справки-счет", таможенные декларанты, экспертные бюро. Остались из них только те, у кого помещение в долгосрочной аренде. Раньше к нотариусам была огромная очередь. Порой документы могли заверить лишь на следующий день, сейчас желающих заверить свершившуюся сделку по купле- продаже авто - лишь несколько человек в день.

То, что "Зеленый угол", один из самых известных в России рынков, испытывает предсмертную агонию, сомнения не вызывает. Подтверждением этому выступает попытка автодилеров ввозить из Японии распиленные кузова автомобилей, которые свариваются уже непосредственно перед продажей на российской территории.

Естественно, о подобной особенности продавцы новых покупателей не уведомляют. В самом факте поставки распиленных автомобильных кузовов ничего криминального и предосудительного нет. Ведь при ремонте отрезать смятую часть корпуса автомобиля и приварить новую - обычная практика. Но вот сокрытие факта распила кузова от будущего владельца автомобиля явно является правонарушением. Дело в том, что после введения в январе 2009 года, по сути, запретительных пошлин на ввоз целых автомобилей, поставщикам запасных частей пришлось искать новые способы доставки автомобильных кузовов, точнее, их частей.

В настоящий момент многие продавцы "Зеленого угла" попросту стараются уйти из автомобильного бизнеса...