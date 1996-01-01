Из "Зеленого Угла" сделают город

Градостроительный совет при администрации г. Владивостока в минувший четверг рассмотрел несколько интересных работ проектировщиков. Однако особый интерес для собравшихся представлял проект планировки территории "Зеленый угол" с разработкой застройки микрорайона "Новый город", который рассматривался последним.

Как выяснилось, заказчиком этой работы, выполненной Бюро комплексного проектирования "Перспектива", была администрация города. Это, безусловно, наложило свой отпечаток на обсуждение проекта, смягчив критику, но и той, что прозвучала, было достаточно, чтобы понять, насколько серьезная предстоит борьба за эту территорию. Наверное, предстоят очень бурные общественные слушания. Понятно, что заказчик решил на раннем этапе разработки генплана этой территории получить тот пакет замечаний, с которым можно было бы продолжать работу дальше.

Представленный проект охватил значительную часть распадка верховьев реки Объяснения, где расположено тепличное хозяйство, и "вписан" в треугольник дорог. На территории около 200 га предполагается разместить три микрорайона с единым крупным торговым центром, 4 школами, детскими садами на 950 мест, культовым храмовым комплексом с парком, спортивным центром, двумя парковками на 5 300 мест, площадью и пр. После вырубки мешающего застройке леса здесь все равно должно остаться зелени значительно больше, чем в других спальных районах города. Авторами предлагается реконструировать железную дорогу, закольцевав ее со Снеговой, построить платформу электрички.

Жилья в общей сложности здесь должно получиться 13 720 квартир на 48,3 тыс. жителей. Хотя не исключено, что в ходе дальнейшей работы над этим проектом застройка может стать и более плотной. Этим проектом предложены 1-2-секционные дома. В нижних точках долины их высотность должна составить 16-24 этажа, а выше к водоразделу - 5-9-этажные. Предполагается, что жить здесь пожелает городской средний класс и граждане с невысокими доходами.

Члены градосовета отметили, что проект был представлен на хорошем уровне. Однако в нем не был учтен сложный рельеф. При том что эта работа была согласована и получила "добро" от органа охраны памятников, особенно по форту Суворова, руководитель ОАО "Приморгражданпроект" Евгений МЕЛЬНИКОВ отметил, что необходимо еще посмотреть и экологию, на которую определенное вредное влияние в течение длительного времени имели тепличное хозяйство, асфальтовый завод, ТЭЦ-2 и другие ближайшие предприятия.

Несколько членов градосовета отметили, что такого рода проекты даже в советское время выносились на архитектурные конкурсы, а сегодня это тем более надо было бы практиковать, поскольку значительно лучше, если за те же деньги администрация города получила бы не один, а несколько разных проектов, из которых всегда можно было бы выбрать лучший. Председатель Приморского отделения Союза архитекторов России Александр КАРЕПОВ выразил готовность к организации такого конкурса и предположил, что в ходе его могут появиться 10 вариантов проекта планировки "угла".

Подводя черту обсуждению, глава администрации Игорь ПУШКАРЕВ сказал, что надо бы одобрить этот проект и поддержать проектировщиков и инвестора, который откликнулся на просьбу выполнить его в короткие сроки. То есть проектировщикам дано добро продолжить работу над "Зеленым углом" с учетом многочисленных замечаний. При том что было высказано немало приятных слов о хорошей проработке планировочной документации, системном подходе и выстраивании "иерархии пространства" и пр., основная ценность этого проекта на сегодня заключается в том, что он позволит как-то сдвинуть вопрос по передаче части земель Минобороны в распоряжение города.

А вот в отношении проекта реконструкции 20-этажного жилого дома по ул. Кипарисовой, 26-в, выполненного ООО "КБ-Проект", градостроительный совет был очень критичен, несмотря на то, что в нем доля города составляет 10% и предусматривается детский сад домашнего типа. Ранее застройщиком было согласовано строительство кирпичного 10-этажного дома, но ООО "Дальстройконтракт" построило его совсем по другому проекту в каркасно-монолитном исполнении. Причем, как оказалось, изначально заложив возможность достроить еще 10 этажей. Строительство было приостановлено.

Если большинство участников градосовета было настроено поставить точку в этом строительстве на 10 этажах, приведя в соответствие документацию по дому, то директор ООО "Аргус-Арт" вступился за то, чтобы застройщик поработал по проекту с "Приморгражданпроектом", чтобы не перечеркивать возможность высотного окончания строительства этого здания. Это предложение было поддержано. И в конечном счете Игорь Пушкарев предложил инвестиционно-строительной компании выбирать из двух вариантов: или грамотная проработка решения района застройки и расселение граждан из малоэтажного доживающего свой век жилья рядом с домом, или ограничение этажности дома той, что была разрешена прежде.

Полностью отрицательным оказалось решение в отношении строительства небольшого административного здания в районе ул. Светланской, 108-е, которое по заказу ООО "СТЭЛ" выполнила мастерская "Мастер - А.С." на пересечении ул. Муравьева-Амурского со Светланской по соседству с корейской христианской церковью. Причем архитектурное решение посчитали приемлемым, но для другого места. А само место было предложено сохранить на далекую перспективу, когда отсюда должен будет пробит автотуннель в район 3-й Рабочей.

Вновь был поднят вопрос о категорическом запрете на проектирование зданий по южной стороне ул. Светланской, поскольку позволить такое строительство можно будет лишь в исключительном случае, но принципиально важно сохранять вид с улицы на б. Золотой Рог.

Глава администрации отметил, что очень хорошо, что земля не в собственности, но, чтобы на нее в дальнейшем не покушались, предложил градосовету обратиться в департамент по землеустройству администрации края с тем, чтобы этот участок земли был передан городу под сквер или же был "навечно зарезервирован".

В завершение совещания профессор ДВГТУ Валерий МООР представил сигнальный номер книги о владивостокской школе архитектуры, которую с 1971 года прошли около 1000 студентов, став специалистами. Градосовет посчитал своим долгом оказать содействие в выходе этого интересного издания.