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Бесшумность автомобилей может выйти боком

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Японии бум гибридных машин (с поправкой на кризис, конечно) модели Honda Insight и Toyota Prius оккупировали вершину рейтинга продаж новых автомобилей. В этой связи все больше внимания общественность уделяет "недостатку" бензоэлектрических машин - бесшумности.

Министерство транспорта Японии получает жалобы от автомобилистов и людей с плохим зрением на тихоходность гибридных машин. Ведь на малых скоростях, когда гибрид использует только электромотор, шума от него значительно меньше, чем от автомобиля с классическим ДВС. Для обсуждения проблемы министерство собрало специальную комиссию, в которую вошли ученые, люди с плохим зрением, автолюбители, полицейские и представители автомобильной индустрии. После первого собрания участники этой комиссии высказали предположение, что неплохо было бы оснастить гибриды специальным устройством, издающим шум. Пока не ясно, какие звуки должен издавать этот прибор, но он должен предупреждать других участников дорожного движения.

Предложение комиссии будет рассмотрено, но при этом министерство обещает не забыть и о плюсах низкого уровня шума, ведь гибридные автомобили не нарушают покой жителей в жилых кварталах, сообщают информагентства.

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