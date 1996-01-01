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Животные в автомобиле
Уезжая на автомобиле в отпуск, в гости или на дачу на долгое время, домашних животных, как правило, берут с собой. Чтобы поездка в машине не стала для вашего питомца серьезным испытанием, следует знать некоторые правила, сообщает Subscribe.Ru.
Беря с собой в дорогу кошку или собаку, надо помнить, что они переносят дорогу так же, как и люди: их тоже может укачивать и тошнить. При этом ни в коем случае нельзя давать питомцу обычные таблетки, предназначенные для человека, так как на домашних животных они действуют по-другому.
Мобильный водопой
Ветеринары рекомендуют вообще не кормить кошку или собаку непосредственно перед дорогой и в пути. Чтобы питомца в дороге не мучила жажда, в любом зоомагазине для него можно купить специальную поилку - это обычная прозрачная пластиковая бутылка. На конце у нее небольшая изогнутая трубка, на кончике которой есть специальный шарик.
С помощью такого нехитрого приспособления можно поить кошку или собаку в пути. При этом вода не прольется на сиденья в салоне машины, как из миски. В зависимости от емкости, такая автопоилка стоит от 80 до 120 рублей.
Беря в дорогу животное, необходимо следить, чтобы ему хватало свежего воздуха, особенно в жару. Нужно держать окна приоткрытыми, чтобы собака или кошка не задохнулись. Однако ширина проема не должна позволять животному выпрыгнуть из машины.
Сиди спокойно
Те, кто уже не раз брал кошку или собаку с собой в машину, знают, что спокойно животное сидеть не будет. У него моментально появляется куча дел в разных частях салона. При этом прыгающий и лазающий питомец будет не только отвлекать водителя от дороги, но и может стать источником аварийной ситуации.
Чтобы этого избежать, рекомендуется пользоваться пластиковыми контейнерами-перевозками и сумками. Их можно приобрести во многих зоомагазинах. В зависимости от размера кошки или собаки пластиковая переноска будет стоить от 300 до 7000 рублей. Последние имеют внушительные размеры, и в них сможет поместиться довольно крупная собака, правда, такой контейнер влезет только в багажник универсала.
Другой способ заставить животное сидеть на одном месте - надеть на него шлейку, специальную жилетку с поводком, закрепив конец поводка за подголовник.
Наконец, можно посадить питомца в специальную матерчатую сумку с жестким каркасом и отверстием для головы. Она, в зависимости от размера, стоит от 200 до 2800 рублей.
Долой шерсть
Самой большой неприятностью для автомобилистов, перевозящих животное в машине, является шерсть - чистка салона после каждой поездки любимца слишком разорительна. Хорошо помогает специальный плед, которым можно накрыть сиденья. Двойной плед для средних и крупных собак стоит от 300 до 650 рублей, а одинарный для мелкой собаки или кошки - около 230 рублей.
Правда, плед не имеет специальных креплений и под ерзающим животным может сползать с сиденья. Этого недостатка лишен так называемый "гамак" - система, состоящая из специального покрывала с креплениями. Один его край крепится к подголовникам заднего сиденья, а другой - к подголовникам переднего. На заднем сиденье получается уютная "ямка", из которой животное не может вылезти. Шерсть остается на "гамаке", а животное не беспокоит водителя. Такой "гамак" выбирается под размеры вашего автомобиля и стоит в зоомагазинах от 700 до 1500 рублей.
Есть и третий, самый простой вариант - водонепроницаемая клеенка. Она стоит около 500 рублей и, накрывая сиденье, крепится к нему при помощи обычной липучки для одежды.
Дилерам все равно
Как правило, автомобильные салоны практически ничего из вышеперечисленного не предлагают. У дилеров Ford для модели Mondeo можно приобрести "гамак" на заднее сиденье за 160-250 долларов в зависимости от размера. Для универсалов и внедорожников за 300 долларов там же продается специальная сетка, отгораживающая багажник от салона.
У дилеров Toyota можно приобрести такую же сетку для универсала Avensis за 4000-5000 и "гамак" за 1500-2000 рублей.
На легковые машины Mercedes вообще нет специальных аксессуаров для перевозки животных. Можно купить лишь разделительную сетку для багажника на внедорожники G и М класса примерно за 400 евро.
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