Установку знаков и светофоров власти будут контролировать гораздо жестче

В №11 "Правого руля" (25 июня с.г.) был напечатан материал "Кто в ответе за "зебру"?", в котором отмечались проблемы дорожной разметки, знаков и организации светофорного движения. Начальник отдела подготовки проектов Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Сергей Александров изложил свой взгляд на их решение.

- До 2008 г. этим занималось ГосСМЭП МВД РФ по Приморскому краю. Что произошло? В конце прошлого года нашему отделу подготовки проектов было поручено проверить деятельность этой специализированной организации и их руководителей. К сожалению, при проверке администрация Владивостока была удивлена низким качеством производства работ. В частности, все знаки, которые сегодня выпадают, накреняются после дождей, особенно на пешеходных переходах, оказались заглублены всего на 20-30 см при норме минимум 70 см. Большинство знаков установлено с нарушением норм. Руководство этой организации недобросовестно относилось к своим обязанностям в рамках контроля за производством работ.

Любой производственник, болеющий за свое дело, вкладывает в него какие-то средства, проводит модернизацию оборудования... ФГУ ГОССМЭП МВД РФ уже десятилетиями не обновляло свой парк машин и механизмов. Во Владивостоке за последние 10 лет не было построено ни одного светофора. А средства на эти цели всегда были и выделялись в должном объеме. В прошлом году - 15 млн рублей, а в этом - более 20 млн.

К декабрю прошлого года у нас появилось более 7 новых светофоров. Большое их количество перевели на светодиоды - головки, которые не перегорают. А подход ГосСМЭП был в том, чтобы купить самую дешевую лампочку, которые продаются в магазине, и поставить ее, а потом бесконечно ездить, менять и требовать с администрации города на это средства.

По разметке тоже очень большие проблемы, и они сохраняются в связи с тем, что в городе отсутствует современное оборудование для дорожной разметки. В СМЭУ есть ручная разметочная машина и машина, наносящая разметку методом 1950-го года - она моментально стирается.

Администрация города не намерена принимать такие работы, потому что качество работ в сфере безопасности движения напрямую влияет на безопасность горожан. К сожалению, до сентября 2008 г. это все спускалось...Теперь такого не будет.

Все эти работы будут выставлены на конкурсы, и они уже проходят. В этом году мы уже дважды размещали информацию о конкурсах на разметку и установку дорожных знаков. В первом случае победило муниципальное предприятие "Дороги Владивостока", во втором - ФГУП ГосСМЭП МВД. Жесткие условия, которые были выставлены по гарантийному ремонту, позволяют надеяться, что работы станут выполняться с надлежащим качеством. Стоимость этих работ после аукционов снизилась порядка на 30%, а это дополнительные километры и "квадраты" разметки, знаки, которые будут стоять.

Стали внедряться новые технологии, в частности интерактивные знаки. Уже идет демонтаж знаков, которые были установлены прежде с ненадлежащим качеством. В этом администрация города намерена усилить свой контроль.