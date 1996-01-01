День рождения "Победы"

28 июня исполняется 63 года знаменитому отечественному легковому автомобилю ГАЗ М-20 "Победа". В этот день в 1946 году с конвейера Горьковского автозавода сошел первый автомобиль этой марки, задавший на несколько лет вперед моду мировому автомобилестроению.

Эта машина, без преувеличения, стала эпохальной. Это было не просто очередное детище отечественного автопрома. Это был первый советский автомобиль с несущим кузовом и первой в мире серийный автомобиль с кузовом "бескрылой" формы. Автомобиль М-20 "Победа" был построен по схеме, ставшей тогда апофеозом автодизайна, у него исчезли выступающие фары, подножки, передние и задние крылья слились в общую форму. "Победа" была очень надежной машиной, то есть, вполне оправдывала свое оптимистичное название. Кстати, собственное имя у машины тоже появилось впервые, до этого автомобилям присваивались только индексы. Правда, первые автомобили ГАЗ М-20 "Победа" еще были "сырыми" и имели множество недоработок, которые были устранены после государственных испытаний в 1948-1949 годах. После чего в январе 1949 года начался массовый выпуск этой машины в разных модификациях.

Изначально проектировались две версии - шести- и четырёхцилиндровая, последняя - для такси, но впоследствии было принято решение оставить только четырёхцилиндровую версию как более экономичную: после войны положение с ГСМ в стране было тяжёлым.

Всего было выпущено 241497 автомобилей "Победа" всех модификаций. Легендарная "Победа" дожила до наших дней. Причем не только в качестве музейного экспоната. В мае 2005 года пенсионер из Ставрополья Сергей Губкин совершил на этой машине автопробег, посвященный 60-летию Великой Победы. Стартовав в Ставрополе, он практически без поломок прокатился до Владивостока и обратно, преодолев 25 тысяч километров. В свое время "Правый руль" писал об этой акции.

63-й день рождения уникального автомобиля не пройдет во Владивостоке незамеченным. Как рассказал корреспонденту "ПР" основатель и бессменный руководитель исторического автомотоклуба "М-20" Сергей МАТВИЕНКО, 27 июня, в субботу, первые 63 автомобилиста, прибывшие для прохождении ТО на станцию техобслуживания по адресу: пр. 100-лет Владивостоку, 12, получат от клуба в подарок специальную автодорожную сервисную карту. Владелец карты получает право на скидку в 10 % при оплате услуг при прохождении ТО, а также на скидки от 10 % до 12 % на сервисные услуги партнеров клуба: замену масла, автоэкспертизу, круглосуточную техпомощь на дорогах края и прочее.

Сервисную карту можно получить здесь же, в офисе автомотоклуба "М-20". Телефоны для справок: 366-206, 974-994.