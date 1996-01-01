Мини-браток Mitsubishi Pajero Mini

"Вырасту - Паджером буду!" - выхватывают фары надпись на запыленной корме вдруг появившегося под носом Mitsubishi Pajero Mini. Втиснувшийся откуда-то сбоку неведомо каким образом в появившееся на минуту пространство между мной и пыхтящим впереди автобусом лилипутский джип явно собирается проскочить дальше, вырулить вперед и оставить позади утрамбованную в четыре ряда пробку на Светланской улице.

Мне, восседающему на пятиметровом "Крауне" и битый час торчащему в этом неожиданном вечернем автомобильном столпотворении, остается только с завистью наблюдать за маневрами этого маленького нахала и ругать владивостокский рельеф, стиснувший улицы каменными клещами между морем и сопками.

"Какая шустрая мадам", - проносится в голове мысль после взгляда на то, как непринужденно Mini уходит вправо в едва обозначившуюся щель между автобусом, мной и тарахтящими в первом ряду "Жигулями". Нет сомнений в том, что девушка спешит в парикмахерскую, где ее с минуты на минуту ждет мастер, берущий сто долларов за сеанс, сочетающий компьютерное моделирование прически с витаминной ванной для волос. Впрочем, разглядеть за тонированными стеклами водителя Pajero Mini не получается, но стереотип популярности таких машин среди слабого пола работает в подсознании.

"Упс!",- вырывается возглас через минуту, когда неспешно движущаяся кавалькада вдруг открывает вид справа на припарковавшийся у тротуара Mini, в опущенном окне которого я действительно вижу девушку, но сидящую, увы, на пассажирском кресле, а от придорожного ларька к машине спешит с пачкой сигарет в руке водитель, паренек призывного возраста, одного взгляда на которого становится достаточно для понимания, что за персонаж управляет пронырливым Mitsubishi.

Бессменный герой школьных анекдотов Вовочка, покинувший парту и усевшийся за руль усушенного Pajero, поставил все на свои места. Ну, конечно, так дерзко лавировать в потоке, не создавая при этом аварийных ситуаций, но все время балансируя на грани фола может только такой дворовый хулиган! Как идеально сошлись характеры!

Mini всем своим видом показывает принадлежность к неспокойному миру качков - амбалов, в котором он - подрастающее поколение. Он вырастет и станет Pajero. Водитель Вовочка превратится в Вована, и этот тандем поедет по дороге, выделывая трюки и нарываясь на неприятности. Сейчас Mini буянит не столько от невоспитанности, сколько из принципа. Ему нужна система, которой он мог бы напакостить. В ее отсутствие он становится актером без публики.

В этом смысле наша страна - одно из самых благодатных для этого мест. Существующая система просто требует совершения в отношении нее каких либо гадостей. И Pajero Mini здесь абсолютно в своей тарелке.

А вот в Японии все гораздо прозаичней. Создавшие идеальную рыночную экономику островные соседи быстро просекли, что брэнд Pajero является вполне успешным, и с конца 1994 года приняли решение о начале его активной эксплуатации. Появившийся в это время 660-кубовый Mitsubishi Pajero Mini стал первым в плеяде младших родственников, в которой оказались также литровый Pajero Junior и Pajero iO с движком 1,8 GDI. Вся линейка была создана как ответ на существовавшую тогда монополию Suzuki в классе маленьких джипов.

Mini был изначально ориентирован прежде всего на внутренний японский рынок. Он задумывался как имиджевый молодежный автомобиль, предназначенный для той публики, что пока не в состоянии платить налог на полноразмерный Pajero, но очень хочет выглядеть "покорителями пустынь".

Как известно, в Японии выгодно иметь транспортное средство с объемом двигателя от 0,7 до 1,1 л, и поэтому младший Pajero получил два 0,7-литровых, шестнадцати- и двадцатиклапанный мощностью 54 и 64 л.с. соответственно и один 1,1-литровый в 80 "лошадей". Нетрудно догадаться, каков моторесурс этих форсированных "под завязку" моторчиков, что для японцев, с их развитой системой сервисного обслуживания, может и не столь важно, но для нас, учитывая общую дороговизну запчастей, весьма существенно. Зато дизайн, копирующий "взрослый" Pajero, с лихвой компенсирует недостаток мощности двигателя. Ведь именно он здесь поставлен во главу угла.

Кроме того, не нужно забывать, что Mini - пусть маленький, но все-таки джип. Его проходимость обеспечивается полноприводной трансмиссией с пониженным рядом, очень напоминающей знаменитый Super Select, рамной конструкцией, а также малым весом, что позволяет мотору с таким невысоким рабочим объемом довольно бодро вытягивать машину из россыпей песчаных ловушек прибрежных пляжей, где по большей части и можно встретить этот автомобиль.

Салон, как это водится у Mitsubishi, не отличается спартанской строгостью. Здесь все электрифицировано и подогнано для достижения наибольшего комфорта. Правда, наслаждаться им смогут одновременно не больше двух человек. Задние сиденья вмещают разве что парочку трехлетних "короедов". Зато передние снабжены массой регулировок.

На трассе разогнать Mini быстрее 140 км/ч проблематично, ибо уже на "сотне" обороты движка по тахометру обозначаются цифрой 4500. Зато на проселках "младший" показывает все, на что он способен. Ведь не зря его брат побеждал на ралли, не правда ли?..