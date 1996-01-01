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Кто в ответе за "зебру"? Или почему во Владивостоке нет разметки?
Госавтоинспекция Владивостока бьет тревогу. Скоро уже середина лета, а город, как выразился один высокопоставленный сотрудник ГАИ, "не покрашен". На общедоступном языке это означает, что на дорогах краевого центра отсутствует разметка, соответствующая ГОСТу, что провоцирует происшествия, а затем продолжительные судебные тяжбы. Из имеющихся без малого 500 "пешеходников" всем нормам и требованиям соответствуют едва ли более 40!
На все предписания и протоколы ГАИ городские власти либо отмалчиваются, либо дают невнятные ответы. "Если бы не ЕГЭ и требования федеральных властей к организации единого госэкзамена, в том числе и по обеспечению безопасности дорожного движения около учебных заведений, то и этой новой разметки около школ не было бы", - говорят в ГАИ Владивостока.
Непонятна и ситуация со светофорами. По слухам, закупают их в Китае, соответственно срок службы вызывает большое сомнение. Да и установлены они не совсем там, где ожидалось. Например, светофор, установленный в начале июня на перекрестке улиц Суханова и Слуцкого, который уже стал предметом критики и причиной нескольких аварий. Или светофор на перекрестке Светланская - Алеутская. По мнению многих водителей, на самый оживленный городской перекресток просто "повесили замок".
А какими соображениями руководствовались городские власти, в частности Управление по благоустройству и содержанию территорий, вознамерившись отрегулировать движение на пересечении Алеутской и Фонтанной? Установленный в этом месте светофор пока еще не заработал, но некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже считают такое решение пустой тратой денег.
По словам бывшего начальника филиала ГУП ГосСМЭП МВД РФ по Приморскому краю Евгения ГЛУШЕНКО, проработавшего в системе организации дорожного движения не один десяток лет, если не хватает светофора, так это на перекрестке Океанского проспекта и ул. Фонтанная, напротив мэрии и "многоуровневой парковки".
Кстати, о деньгах. На светофоры, разметку и прочую материально-техническую составляющую дорожной инфраструктуры Владивостока в этом году выделено более 25 млн руб. - в три раза больше, нежели 2-3 года назад. Но получить информацию, у кого мэрия разместила заказ, нам не удалось, этот вопрос - в ведении Отдела подготовки проектов, созданного под крышей Управления благоустройства и содержания территорий.
С одной стороны, светофорные объекты муниципалитетов - федеральная собственность. С другой стороны, их покупка и обслуживание ведутся из соответствующего источника. Тогда каким образом этим ведает вышеназванный "Отдел", никто толком понять не может. На момент написания этой заметки телефон начальника отдела Сергея АЛЕКСАНДРОВА безмолвствовал. Может быть, мэру Владивостока, как человеку, отвечающему за безопасность жителей вверенного ему города, стоит присмотреться к процессам, происходящим на городских перекрестках?
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