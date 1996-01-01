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Lambo ищет замену

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания Automobili Lamborghini S.p.A. собирается прекратить сотрудничество со своим российским дилером - группой Mercury. По словам президента компании Стефана Винкельмана, Mercury "недостаточно сфокусирована на автомобильном бизнесе".

Впрочем, руководство российской компании не согласно со своими итальянскими коллегами. "По итогам прошлого года мы показали достаточно высокие результаты, продав 13 автомобилей и выполнив план. В рамках текущего контракта мы выполняем все обязательства. Мы ощутили ухудшение динамики продаж во второй половине 2008 и начале 2009 года.

Тем не менее нам удалось сохранить лидерство по продажам в Европе", - считает директор автомобильного подразделения Mercury Оскар Ахмедов. Контракт Automobili Lamborghini S.p.A. с группой Mercury истекает в 2011 году. До этой даты итальянцы собираются подыскать себе нового дилера.

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