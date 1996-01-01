Плюс гибридизация всей страны

Гибридный автомобиль Honda занял лидирующее положение на рынке Японии. Согласно статистике Ассоциации автомобильных дилеров Японии (JADA), Honda Insight сделал невозможное - возглавил список самых продаваемых машин.

До этого несколько лет подряд лидерами были Toyota Vitz, семейство Toyota Corolla и Honda Fit. Однако месяц назад японцы купили 10 481 автомобиль марки Insight. Следом идет Honda Fit - 9 443 проданных авто, далее - Toyota Vitz (6 703), Toyota Corolla (6 341), замыкает пятерку Toyota Wish (5 556).

В первой десятке находятся 7 автомобилей Toyota, оставшиеся три места принадлежат Honda. Помимо уже упомянутых на седьмой строке расположился микро-кроссовер Honda Freed.